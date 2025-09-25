28-latek odkręcił gaz i zabił dwa psy. Jego była partnerka ledwo uszła z życiem!

Policjanci z Opola interweniowali w związku z awanturą domową, podczas której mężczyzna groził byłej partnerce.

W mieszkaniu, oprócz silnego zapachu gazu, funkcjonariusze odkryli dwa martwe psy.

28-latek, będący pod wpływem alkoholu, usłyszał zarzuty gróźb karalnych, znęcania się nad zwierzętami i sprowadzenia niebezpieczeństwa.

Sąd aresztował mężczyznę tymczasowo na 3 miesiące. Dowiedz się, jaka kara mu grozi i dlaczego.

W środę (24 września) przed godz. 2 w nocy opolscy policjanci zostali powiadomieni, że w jednym z mieszkań doszło do awantury, w której 28-letni mężczyzna groził przy użyciu noża swojej byłej partnerce pozbawieniem życia, a następnie odkręcił w mieszkaniu zawory z gazem.

Na szczęście kobiecie nic się nie stało i udało się jej zbiec z mieszkania. Natychmiast na miejsce zostali wysłani policjanci, którzy po przybyciu do mieszkania wyczuli silną woń gazu. Od razu zakręcili zawory i przewietrzyli wszystkie pomieszczenia. W mieszkaniu zastali również 28-latka, który był pijany. W trakcie policyjnych czynności okazało się, że to nie jedyne przestępstwo, którego dopuścił się tej nocy mężczyzna.

Funkcjonariusze po wejściu do mieszkania odnaleźli również dwa uśmiercone przez niego psy. Policjanci zatrzymali mężczyznę i osadzili w policyjnym areszcie. Badanie trzeźwości wskazało, że w chwili zatrzymania miał on prawie promil alkoholu w organizmie.

Na wniosek policjantów i prokuratury, decyzją sądu został on tymczasowo aresztowany na 3 miesiące. Grozi mu kara do 8 lat więzienia.

- Prokurator przedstawił mężczyźnie trzy zarzuty: gróźb karalnych, znęcania się ze szczególnym okrucieństwem nad zwierzęciem oraz zarzut sprowadzenia bezpośredniego niebezpieczeństwa poprzez odkręcenie zaworów z gazem - powiedział w rozmowie z Radiem Eska Stanisław Bar z opolskiej prokuratury.

