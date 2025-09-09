Szaleńczy rajd 21-latka z BMW w Kluczborku. Straszny finał, wszystko się nagrało

Kluczbork: 21-latek z BMW uszkodził gazociąg. Jechał za szybko

To był pracowity początek tygodnia dla policjantów z Kluczborka (województwo opolskie). W nocy z 7 na 8 września, na ul. Moniuszki we wcześniej wspominanym mieście, 21-letni kierowca BMW jechał z nadmierną prędkością pojazdem niedopuszczonym do ruchu. Mężczyzna wykonał manewr wyprzedzania bezpośrednio przed przejściem dla pieszych, co rzecz jasna nigdy nie powinno mieć miejsca.

- Swoją brawurową jazdę zakończył, uderzając w budynek mieszkalny. W wyniku zderzenia uszkodzeniu uległ również gazociąg, co dodatkowo zwiększyło skalę zagrożenia - przekazała nam st. asp. Krystyna Chmielewska, oficer prasowa KPP Kluczbork. Dalszy ciąg materiału znajduje się pod galerią ze zdjęciami z Kluczborka!

Zapłacił gigantyczną karę, to nie wszystko

Jedynym pozytywem w tym zdarzeniu jest fakt, że nikt nie ucierpiał. Policjanci przebadali młodego kierowcę na zawartość alkoholu w organizmie. 21-latek był trzeźwy, ale musiał się zmierzyć z poważnymi konsekwencjami.

- Został ukarany mandatami w łącznej kwocie 4 tysięcy zł i otrzymał 28 punktów karnych. Teraz mężczyzna musi się liczyć z koniecznością utraty prawa jazy i ponownego przejścia badań, ukończenia kursu i zdania egzaminu - podsumowała oficer prasowa KPP Kluczbork.

Funkcjonariuszka zaapelowała po tym zdarzeniu do wszystkich kierowców. Prosi o rozwagę i przestrzeganie przepisów ruchu drogowego. - Pamiętajmy, że nadmierna prędkość i brawura mogą doprowadzić do tragedii, a bezpieczeństwo na drodze zależy od nas wszystkich - zaznaczyła policjantka.

