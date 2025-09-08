Ścibórz. Śmiertelny wypadek motocyklisty na DK 46 pod Nysą

Przez kilka godzin była zablokowana droga krajowa nr 46, po tym jak w miejscowości Ścibórz na drodze krajowej nr 46 doszło do śmiertelnego wypadku. Wszystko działo się w niedzielę, 7 września, w godzinach popołudniowych, gdy doszło tam do zderzenia motocykla marki BMW z osobowym suzuki. W wyniku zdarzenia prowadzący jednoślad 47-latek, mimo prowadzonej reanimacji, zginął. Policja nie informuje, czy prowadzący samochód odniósł jakiekolwiek obrażenia.

Wstępnie okoliczności zdarzenia również nie są na razie znane, ale wyjaśniają je mundurowi z Nysy pod nadzorem tamtejszej prokuratury rejonowej. Czynności służb na miejscu zdarzenia zakończyły się o godz. 18.40.

Pierwsza pomoc przy wypadku drogowym. Co zrobić?

Pierwsza pomoc przy wypadku drogowym to kluczowy element ratowania życia. Przede wszystkim zachowaj spokój i zabezpiecz miejsce zdarzenia – ustaw trójkąt ostrzegawczy i włącz światła awaryjne, by uniknąć kolejnych kolizji. Załóż kamizelkę odblaskową. Sprawdź, czy poszkodowani są przytomni i oddychają. Jeśli tak, nie ruszaj ich, chyba że są w bezpośrednim niebezpieczeństwie (np. pożar). Zadzwoń na numer alarmowy 112, podaj dokładną lokalizację, liczbę rannych i ich stan. Jeśli osoba nie oddycha, rozpocznij resuscytację krążeniowo-oddechową (RKO) – 30 uciśnięć i 2 wdechy. Jeśli masz apteczkę, użyj materiałów opatrunkowych do zatamowania krwawienia. Staraj się uspokajać poszkodowanych i monitoruj ich stan do przyjazdu służb. Nigdy nie podawaj poszkodowanym jedzenia ani picia. Pamiętaj – szybka i prawidłowa reakcja może uratować życie.