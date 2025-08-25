Tragiczny wypadek w pracy w Kędzierzynie-Koźlu. Nie żyje 55-letni mężczyzna!

W Kędzierzynie-Koźlu doszło do tragicznego wypadku w zakładzie pracy, w którym zginął 55-letni mężczyzna.

Mężczyzna został przygnieciony przez maszynę, a jego życia nie udało się uratować mimo natychmiastowej interwencji służb.

Policja i Państwowa Inspekcja Pracy prowadzą śledztwo w celu ustalenia przyczyn wypadku oraz tego, czy zachowano wszystkie standardy bezpieczeństwa.

Na miejsce natychmiast skierowano służby ratunkowe, jednak życia poszkodowanego nie udało się uratować. Policja przekazała pierwsze, wstępne ustalenia dotyczące przebiegu tragedii. – Ze wstępnych ustaleń wynika, że pracujący na wysokości 55-letni mężczyzna został przygnieciony przez maszynę. Na skutek tego zdarzenia niestety zmarł – mówiła Klaudia Tokarczyk z policji w Kędzierzynie-Koźlu, cytowana przez Radio Eska.

Na razie nie wiadomo, co dokładnie doprowadziło do wypadku. Policja nie zdradza szczegółowych informacji, tłumacząc, że wszystkie okoliczności będą wyjaśniane w trakcie śledztwa. Wiadomo jedynie, że na miejscu pracował prokurator, a także specjaliści z Państwowej Inspekcji Pracy, którzy będą badać, czy w zakładzie zachowane zostały wszystkie standardy bezpieczeństwa.

Śledczy będą musieli ustalić m.in., w jaki sposób doszło do przygniecenia mężczyzny przez maszynę, a także czy winę za wypadek mogły ponosić ewentualne zaniedbania ze strony pracodawcy lub błędy techniczne.

Sprawa wciąż jest w toku. Policja podkreśla, że obecnie jest zbyt wcześnie, by mówić o przyczynach tragedii.