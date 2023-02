Brzeg. Waldemar zabił byłą żonę?! Szuka go policja! Może być niebezpieczny

W czołowym zderzeniu tira z fordem na drodze krajowej nr 11 pod Kluczborkiem zginął 42-latek prowadzący osobówkę. W sobotę, 18 lutego, ok. godz. 12, mężczyzna podróżował trasą między Byczyną a Gołkowicami, gdy zjechał nagle na przeciwległy pas ruchu, prosto pod koła samochodu ciężarowego. 42-letni obywatel Ukrainy zginął na miejscu, natomiast 27-latek siedzący za kierownicą tira trafił do szpitala z urazem kręgosłupa - mężczyzna był trzeźwy. - Prawdopodobna przyczyna wypadku określona przez interweniujących na miejscu funkcjonariuszy to nadmierna prędkość - informuje Komenda Powiatowa Policji w Kluczborku. Mundurowi wyjaśniają szczegółowe przyczyny i okoliczności zdarzenia pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Kluczborku.

