44-latek okradł kościół! Wśród łupów Pismo Święte i szata liturgiczna

To mogło skończyć się tragedią

Seks oszuści w Opolu! Zgarnęli fortunę. Nie zgadniesz, co zrobili

W sobotę (24 lutego) policja w Dobrodzieniu otrzymała zgłoszenie kradzieży w miejscowym kościele. Jak ustalono, złodziej zabrał Ewangeliarz, Pismo Święte, posrebrzany krzyż i szatę liturgiczną. Funkcjonariusze zabezpieczyli zapis z monitoringu, na którym widać mężczyznę wychodzącego z kościoła z dużą księgą.

Zobacz: Seniorka dała oszustowi 30 tysięcy. Mogła stracić jeszcze więcej! Uratował ją przypadek

Kilka dni później dzielnicowy podczas obchodu zobaczył mężczyznę z nagrania. Natychmiast zatrzymał podejrzanego i wezwał funkcjonariuszy pionu kryminalnego. Podczas przeszukania mieszkania podejrzanego znaleziono wszystkie skradzione z kościoła przedmioty. Mężczyzna przyznał się do popełnienia kradzieży. Przestępstwo to zagrożone jest karą do 5 lat więzienia.

Zobacz galerię: Złodzieje okradli supermarket i zapakowali wózki do samochodu. Grozi im do 5 lat więzienia