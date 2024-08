Wybory do Parlamentu Europejskiego. Tak prezentują się wyniki exit poll we Wrocławiu i Opolu

Delegatura Najwyższej Izby Kontroli w Opolu sprawdzała, w jaki sposób miejscy urzędnicy pobierają i egzekwują podatki lokalne. Lista nieprawidłowości, które ujawniono, jest długa. Wykryto na przykład, że zabrakło opodatkowania aż 110 nieruchomości! W błędny sposób udzielano też zwolnień podatkowych.

Kontrola zatytułowana "Wybrane aspekty ustalania, pobierania i egzekwowania podatków lokalnych przez Miasto Opole" miała na celu ocenę skuteczności działań w pozyskiwaniu dochodów należnych samorządowi terytorialnemu.

Nie sprawdzali, zapominali, ignorowali. A pieniądze uciekały...

Kontrolerzy wykazali, że w opolskim magistracie w ograniczonym zakresie analizowano i weryfikowano informacje dotyczące zakończenia budowy obiektów, w tym dane od organów nadzoru budowlanego i z własnych zasobów ewidencyjnych.

Pomimo dostępu do tych informacji pracownicy nie wykorzystywali przysługujących im uprawnień, by wzywać podatników do złożenia deklaracji podatkowych. W efekcie do zakończenia kontroli nie opodatkowano 110 nieruchomości na terenie Opola, co stanowi 16 proc. spośród 681 adresów objętych kontrolą.

W Opolu od 2019 r. do pierwszego półrocza 2023 r. udzielono zwolnień z podatku od nieruchomości na kwotę prawie 55 tys. zł dla nieruchomości niewpisanych indywidualnie do rejestru zabytków lub wpisanych w ramach zespołów architektonicznych. A to narusza przepisy ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. Inspektorzy Najwyższej Izby Kontroli uznali to za systemowy błąd, który wymaga natychmiastowej poprawy.

Kontrolerzy NIK zwrócili także uwagę na nierzetelną weryfikację obowiązku zapłaty podatku od nieruchomości. Ustalono, że w całym okresie objętym nadzorem Izby w Opolu przeprowadzono jedynie 21 kontroli podatkowych, co stanowiło zaledwie 0,03 proc. w stosunku do aktywnej liczby podatników (ponad 54,5 tys.) w 2023 roku.

Po kontroli pracownicy NIK wystąpili do prezydenta Opola Arkadiusza Wiśniewskiego z wnioskami o zintensyfikowanie działań na rzecz weryfikacji informacji dotyczących opodatkowania nieruchomości, weryfikację i wszczęcie postępowań podatkowych w przypadku 110 nieruchomości nieopodatkowanych oraz zapewnienie rzetelnej weryfikacji przesłanek do zwolnienia z podatku od nieruchomości.

Prezydent Opola nie miał wyjścia - pokornie przyjął do realizacji wszystkie wnioski pokontrolne NIK.