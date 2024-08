Wybory do Parlamentu Europejskiego. Tak prezentują się wyniki exit poll we Wrocławiu i Opolu

Czym jest budżet obywatelski? To znajdująca z roku na rok coraz więcej zwolenników wyjątkowa metoda podziału części wydatków publicznych. Polega na tym, że to sami mieszkańcy decydują, na jakie cele zostanie przeznaczona określona pula miejskiego budżetu. W jaki sposób? Najpierw mają prawo do zgłaszania własnych pomysłów. A potem - do głosowania, które z nich zasługują na poparcie, czyli na co te pieniądze zostaną wydane.

Do podziału jest ponad 7 milionów. Najwięcej dla dzielnic

W Opolu robiono to już dziesięciokrotnie. Przyszła pora na jedenastą edycję budżetu obywatelskiego. O tym, że to inicjatywa ważna i poważna, świadczy kwota, jaką przeznaczono do podziału. W tym roku to aż 7,3 mln zł! Przy czym jasno określono, że z tej puli na projekty ogólnomiejskie trafi 1,5 mln zł, a aż 5,8 mln zł - na projekty dzielnicowe.

Już dawno, bo w maju, minął termin na zgłaszanie wniosków. Tych wpłynęło 116: 90 dzielnicowych i 26 ogólnomiejskich. Zdecydowanie dominowały pomysły na inwestycje - było ich 104. Projektów nieinwestycyjnych, czyli takich jak na przykład organizacja szkolenia lub koncertu, wpłynęło 12.

Opolanie chcą dróg i chodników. Ale zapomnieli o seniorach

Do ciekawych wniosków prowadzi przegląd tego, co znalazło się wśród zgłoszeń. Otóż najwidoczniej mieszkańcom Opola brakuje infrastruktury drogowej. Aż 45 projektów (39 proc. wszystkich złożonych wniosków) dotyczy budowy chodników, dróg i ścieżek rowerowych. Drugie miejsce w tym zestawieniu - 24 projekty - zajmuje inwestowanie w tereny rekreacyjne, place zabaw i małą architekturę. Trzecie zaś - 12 wniosków - to działania związane z kulturą i edukacją. Co może dziwić, nie pojawił się ani jeden pomysł, by z budżetu obywatelskiego sfinansować działania na rzecz seniorów...

Miejscy urzędnicy musieli sprawdzić, czy wszystkie wnioski spełniają określone wymogi. Po tej formalnej weryfikacji zostało 95 projektów, spośród których mieszkańcy Opola będą mogli wybrać te zasługujące na zastrzyk gotówki z kasy miasta. Głosowanie odbędzie się od 19 września do 8 października 2024 r.

Sprawdziliśmy, jak to robią inni. Giełda pomysłów w polskich miastach

W wielu miastach prace nad przyszłorocznym budżetem obywatelskim są już mocno zaawansowane. Choć nie wszędzie, bo na przykład w Zielonej Górze dopiero na początku września rozpocznie się etap zgłaszania projektów. W Rzeszowie 18 sierpnia kończy się czas na składanie wniosków. W Poznaniu mają ten etap już za sobą; tam dobiega końca ocena zgłoszonych projektów. Z kolei w Lublinie ten proces już się zakończył, a we wrześniu odbędzie się głosowanie. Na tym samym poziomie zaawansowania są w Krakowie - tam również lista wniosków czeka już tylko na głos ludu. Na podobnym etapie jak w Opolu proces konstruowania budżetu obywatelskiego jest w Toruniu, a także w Kielcach. Tam głosowania rozpoczną się w trzeciej dekadzie września.

