Nowe miejsce na kulinarnej mapie Warszawy! Niezwykła Kantyna Zielony Rower ma ważny cel

1 kwietnia 2025 roku na mapie Warszawy pojawił się nowy, wyjątkowy punkt – Kantyna Zielony Rower. To przedsiębiorstwo społeczne, prowadzone przez Stowarzyszenie Otwarte Drzwi, które od lat wspiera osoby z niepełnosprawnościami, w tym poprzez aktywizację zawodową.

Kantyna mieści się w budynku Warszawskiego Laboratorium Innowacji Społecznych „Synergia” i oferuje domowe posiłki przygotowywane przez zespół pod wodzą Michała Karczmarczyka.

Uroczyste otwarcie Kantyny Zielony Rower było wyjątkowym wydarzeniem, w którym wzięli udział przedstawiciele Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, władz samorządowych Warszawy i dzielnicy Praga-Północ.

- Ten rok to czas, w którym świętujemy 30-lecie działalności naszego Stowarzyszenia. Nie mogliśmy sobie wymarzyć lepszego prezentu niż otwarcie „Kantyny Rower”. Bardzo dziękuję władzom Warszawskiego Laboratorium Innowacji Społecznych „Synergia” za zaufanie! - przywitała gości prezeska Zarządu Stowarzyszenia Otwarte Drzwi Marta Perkowska.

Aldona Machnowska-Góra, zastępczyni prezydenta, dodała:

- „Synergia” powstała z marzenia! To było marzenie zbudowania wspólnoty, miejsca otwartego i przyjaznego, w którym wszyscy czują się dobrze, miejsca przemyślanego i miejsca, które może mieć w sobie odrobinę szaleństwa. „Zielony Rower” jest najlepszym przykładem, że to połączenie Urzędu i potencjału organizacji pozarządowej może skończyć się dobrze.

Różnorodne dania i przystępne ceny

Warszawskie Laboratorium Innowacji Społecznych „Synergia” to miejsce, które ma łączyć mieszkańców Pragi i dawać im możliwość aktywnego spędzania czasu. Otwarcie Kantyny Zielony Rower idealnie wpisuje się w tę ideę.

Zadbano o to, by posiłki były różnorodne i cenowo przystępne dla wszystkich. Lokalne przedsiębiorstwa w duchu "zero waste" będą przekazywały nadwyżki jedzenia, które zostaną wykorzystane w kuchni, dzięki czemu Praga ograniczy marnowanie żywności.

Gratulacje dla całej społeczności Stowarzyszenia przesłał Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych Łukasz Krasoń:

- Jestem przekonany, że ta inicjatywa spotka się z ogromnym wsparciem i zainteresowaniem, a jej wpływ na integrację społeczną oraz aktywizację zawodową będzie niezastąpiony. To ogromne osiągnięcie, które z pewnością przyniesie wiele satysfakcji i pozytywnych rezultatów dla wszystkich zaangażowanych – napisał wiceminister w liście, który odczytał Andrzej Łosiewicz Zastępca Dyrektora Biura Pełnomocnika.

Menu pełne dobra – kiedy i co zjesz?

Kantyna Zielony Rower zaprasza od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00-18:00.

10:00-12:00: Śniadania

Od 12:00: Dania obiadowe

Przyjdź i przekonaj się sam, jak smakuje Praga z sercem! To miejsce to nie tylko jedzenie, ale przede wszystkim okazja do integracji.