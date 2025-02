Kobieta zginęła pod Biedronką. Przejechał po niej samochód

Strzelce Opolskie. Tragedia pod Biedronką

Do zdarzenia doszło w środę, 26 lutego, przed godz. 12. Przed Biedronką na placu Targowym w Strzelcach Opolskich rozegrał się straszny dramat.

- Młoda kobieta kierująca osobową hondą wyjeżdżała z miejsca parkingowego pod marketem. Gdy cofała, dokładnie w to miejsce parkingowe przewróciła się piesza, która po upadku nie podjęła próby uniesienia się – powiedziała portalowi opolska360.pl mł. asp. Dorota Janać z Komendy Powiatowej Policji w Strzelcach Opolskich. - W tym czasie kierująca hondą upewniała się, czy może bezpiecznie wyjechać z parkingu i włączyć się do ruchu. Okazało się, że nie było takiej możliwości, więc podjechała do przodu w miejsce, w którym wcześniej zaparkowała – dodała policjantka.

Wtedy doszło to najgorszego. Kierująca pojazdem 32-latka nie wiedziała, że na miejscu, na którym niedawno stała, przewróciła się starsza kobieta i przejechała po niej.

Niestety, poszkodowanej, 75-letniej seniorki nie udało się uratować. Na miejscu tragedii przez kilka godzin trwały działania policji pod nadzorem prokuratora. Śledczy wyjaśniają dokładne okoliczności zdarzenia.