Ktoś ostrzelał budynek szkoły! Ewakuacja uczniów, policja w akcji

Konrad Marzec
2025-10-30 12:25

Niepokojące wieści z województwa opolskiego. W czwartek (30 października 2025), ktoś ostrzelał budynek Szkoły Podstawowej we Włodarach. - Policjanci z Nysy pracują na miejscu porannego zdarzenia - podała Opolska Policja. Artykuł aktualizujemy na bieżąco!

Policja

Autor: Policja/ Materiały prasowe

- Policjanci z Nysy pracują na miejscu porannego zdarzenia w rejonie Szkoły Podstawowej we Włodarach (pow. nyski). Ze wstępnych ustaleń wynika, że doszło do uszkodzenia szyb budynku szkoły w wyniku strzałów - według zgłoszenia z wiatrówki - czytamy w komunikacie Opolskiej Policji. Dyrektor placówki zarządził ewakuację uczniów, nauczycieli i pozostałych pracowników. - Wyjaśniamy okoliczności zdarzenia - zapewnili mundurowi.

- Wszystkie dzieci zostały odebrane przez rodziców i wróciły do domów. Nikomu nic się nie stało. Szkoła współpracuje z policją - przekazała w rozmowie z tvn24.pl Danuta Babicz, dyrektorka Zespołu Szkolno-Przedszkolnego we Włodarach. Świadkowie twierdzą, że strzały padły z pobliskiego budynku. 

Do sprawy będziemy wracać w "Super Expressie". Artykuł będzie aktualizowany!

OPOLSKA POLICJA