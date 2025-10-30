Ktoś ostrzelał budynek szkoły! Ewakuacja uczniów, policja w akcji

Ktoś ostrzelał budynek Szkoły Podstawowej we Włodarach!

- Policjanci z Nysy pracują na miejscu porannego zdarzenia w rejonie Szkoły Podstawowej we Włodarach (pow. nyski). Ze wstępnych ustaleń wynika, że doszło do uszkodzenia szyb budynku szkoły w wyniku strzałów - według zgłoszenia z wiatrówki - czytamy w komunikacie Opolskiej Policji. Dyrektor placówki zarządził ewakuację uczniów, nauczycieli i pozostałych pracowników. - Wyjaśniamy okoliczności zdarzenia - zapewnili mundurowi.

- Wszystkie dzieci zostały odebrane przez rodziców i wróciły do domów. Nikomu nic się nie stało. Szkoła współpracuje z policją - przekazała w rozmowie z tvn24.pl Danuta Babicz, dyrektorka Zespołu Szkolno-Przedszkolnego we Włodarach. Świadkowie twierdzą, że strzały padły z pobliskiego budynku.

Do sprawy będziemy wracać w "Super Expressie". Artykuł będzie aktualizowany!

