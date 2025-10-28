Nie uwierzysz, jak kobieta próbowała przemycić narkotyki dla syna! Tego jeszcze nie było

Czujność funkcjonariuszy zakładu karnego i działanie strzeleckich policjantów pozwoliły udaremnić nietypową próbę przemytu narkotyków - informuje biuro prasowe KPP w Strzelcach Opolskich. Stróże prawa chwalą czujność swoich kolegów. Jak do tego wszystkiego doszło?

Kobieta odwiedzająca swojego syna, chciała przekazać mu książkę o wymownym tytule „Zdrowie zaczyna się na talerzu”. Teraz może trafić do więzienia nawet na 3 lata!

Strzelce Opolskie: Narkotyki w książce?!

Sprawa miała swój początek w momencie, gdy dyżurny Komendy Powiatowej Policji w Strzelcach Opolskich otrzymał zgłoszenie od funkcjonariuszy Zakładu Karnego nr 1 w tym samym mieście. Strażnicy podejrzewali, że osoba, która przyszła na widzenie może posiadać przy sobie środki odurzające. Na miejsce natychmiast skierowano policjantów. Opis zdarzenia powoduje, że łapiemy się za głowy. Okazało się, że kobieta miała zaplanowane widzenie ze swoim synem. Na pytanie policjantów 50-latka zaprzeczyła, jakoby miała posiadać przy sobie substancje bądź inne przedmioty, których przekazanie osadzonemu jest surowo zabronione. Funkcjonariusze postanowili drążyć temat i "trafili w dziesiątkę".

- W jej rzeczach osobistych mundurowi znaleźli książkę zatytułowaną „Zdrowie zaczyna się na talerzu”. Po otwarciu lektury, uwagę funkcjonariuszy zwróciły strony, które były nasączane jakąś substancją. Kryminalni wykonali badanie przy użyciu testera narkotykowego, który wykazał obecność substancji psychoaktywnych, takich jak dopalacze oraz THC. Podczas przeszukania śledczy przy matce osadzonego znaleźli dwa telefony komórkowe wraz z ładowarkami - czytamy w komunikacie oficera prasowego KPP w Strzelcach Opolskich.

Potencjalne więzienie dla kobiety

Teraz 50-latka będzie miała konkretne kłopoty. Policjanci zatrzymali delikwentkę i doprowadzili ją do policyjnej jednostki. Jeśli badania laboratoryjne potwierdzą obecność narkotyków, 50-latce może grozić odpowiedzialność karna, w tym kara pozbawienia wolności do 3 lat. Wygląda na to, że tym razem książka "Zdrowie zaczyna się na talerzu" może przynieść... jedzenie więziennego chleba. Tymczasem brawa za czujność należą się wypełniającym swoje obowiązki funkcjonariuszom. W galerii ze zdjęciami zobaczycie "trefny towar".