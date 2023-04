Makabryczny wypadek pod Korfantowem. 9-latek i kobieta nie żyją. Dwoje nastolatków w stanie ciężkim

Chłopcy huśtali się nad skarpą, gdy doszło do tragedii. 15-latek runął z wysokości w dół

Trwają powroty ze świąt Wielkanocy. Niestety z dróg płyną do nas fatalne wieści. W województwie opolskim doszło do tragicznego w skutkach wypadku. Na drodze z Korfantowa do Puszyny kierowca samochodu osobowego stracił panowanie nad pojazdem i uderzył w drzewo. Wszystko działo się po godzinie 16:00, kiedy było jeszcze jasno. Jak poinformował PAP oficer dyżurny KW PSP w Opolu - samochodem jechało pięć osób.

- Pomimo akcji ratowniczej na miejscu zmarła 36-letnia kobieta i 9-latek. W stanie ciężkim do szpitala przewieziono 11-letniego chłopca i 17-letnią dziewczynę, do której wezwano śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego - ustaliła Polska Agencja Prasowa. Dziennikarz "Super Expressu" dowiedział się nieoficjalnie, że ofiary śmiertelne były uwięzione w rozbitym samochodzie.

Tragiczny wypadek pod Korfantowem. Piąty pasażer w szoku

Piąty pasażer to 15-letni chłopiec, który według wstępnych informacji, w wyniku szoku samodzielnie oddalił się z miejsca zdarzenia. Przyczyny i okoliczności wypadku będzie wyjaśniała policja pod nadzorem prokuratora. Pogrążonej w żałobie rodzinie i bliskim ofiar składamy wyrazy współczucia. Do tematu będziemy wracać w opolskim oddziale "Super Expressu". Policja apeluje do wszystkich uczestników ruchu drogowego o ostrożność. Miejscami natężenie ruchu jest zdecydowanie większe niż zazwyczaj. Warto zdjąć nogę z gazu i zachować odpowiedni poziom koncentracji.

