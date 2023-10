„Martwe dzieci leżały na jej ramionach”. Wstrząsające słowa matki dzieciobójczyni

Od tej straszliwej zbrodni minęły niespełna dwa miesiące, ale wciąż trudno zrozumieć, jak mogło do niej dojść. Krystyna S. nożem do tapet zamordowała dwójkę swoich dzieci: 3-letniego Gabrysia i 4-letnią Natalię. Później próbowała popełnić samobójstwo, ale została odratowana. Do mieszkania, w którym przebywała z martwymi już dziećmi przyszli bowiem jej teściowie.

O tym, co zastali na miejscu zbrodni, dziadkowie dzieci opowiedzieli reporterce programu Uwaga!TVN. To wręcz wstrząsające doniesienia. Cała trójka leżała bowiem w łóżku, a kobieta miała na ramionach zamordowane dzieci. - Gabryś był na jej prawej stronie, a Natunia na lewej. Przytuliła je, nakryła kołdrą. To jest straszne – powiedziała babcia dzieci.

- Natusia miała zmierzwione włosy, zakrwawione, poderżnięte gardło aż do tętnicy, Gabryś też – dodał dziadek dzieci.

Wstrząsające słowa matki dzieciobójczyni

Krystyna S. usłyszała dwa zarzuty zabójstwa. W śledztwie przyznała, że doprowadziła do śmierci swoich dzieci, ale mówiła, że nic nie pamięta z samego tragiczne zajścia. Trafiła na 3 miesiące do aresztu. Po śledztwie trafi przed oblicze sądu.

Wręcz szokujące słowa w reportażu Uwagi! TVN wypowiedziała matka Krystyny S., która przyznała, że gdyby jej córka została skazana jako osoba poczytalna, to lepszym wyjściem mogłoby być dla niej… samobójstwo. - Chciałaby pani, żeby pani córka żyła i żeby ją bili, maltretowali i gwałcili w więzieniu? Taki los jest lepszy? - wypowiedziała dramatyczne słowa do zszokowanej reporterki.

Rodzina miała Niebieską Kartę

Rodzina miała założoną Niebieską Kartę. Pan Tomasz, partner Krystyny S. przyznaje, że – sprowokowany - uderzył ją w ramię. Później kobieta wycofała zawiadomienie, ale ich kłótnie nie należały do rzadkości. - Nie jestem idealnym człowiekiem, nie próbuję się wybielać. Mam swoje za uszami, jestem nerwowy i porywczy. Ale to nie jest powód… Ludzie się kłócą, każdy jeden się gdzieś tam kłóci – powiedział mężczyzna w reportażu.

- Oni kłócili się o wszystko. Ostatnio on już w ogóle nie mówił, tylko wrzeszczał. Myślę, że doprowadził ją do takiego stanu. Jeżeli kobieta jest gnębiona dzień w dzień, partner na nią wrzeszczy, to ile można to wytrzymać? – dodała w Uwadze! TVN matka 34-latki.

To była zemsta?

Według matki pana Tomasza, Krystyna S. w dniu tragedii miała powiedzieć do mężczyzny: „Zabiorę ci to, co najbardziej kochasz”.

- Wysyłam jej SMS-y, choć wiem, że ich nie odczyta. W którymś z nich napisałem: „Jak chciałaś się na mnie zemścić, to trzeba było mi podciąć w nocy gardło i już. Zabić mnie, a nie dzieci”. Co dzieci były winne? – zakończył ojciec Gabrysia i Natalii nad grobem swoich dzieci.