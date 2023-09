Udusił własną matkę. Oddał się w ręce policji, bo dręczyły go wyrzuty sumienia

Zabójstwo dzieci w Opolu. Kulisy strasznej zbrodni

Nie milkną echa potwornej zbrodni, do której doszło pod koniec sierpnia br. w Opolu, w dzielnicy Czarnowąsy. Nic dziwnego. Dramat, który tam się rozegrał wstrząsnął bowiem całą Polską. Oto 34-letnia Krystyna Sz., z pozoru kochająca matka, z zimną krwią zamordowała swoje malutkie dzieci. Najpierw 4-letnią córeczkę, a po chwili rok młodszego synka. Zrobiła to nożem do tapet, a następnie sama próbowała się zabić. Kłuła się i cięła, ale planu nie zrealizowała. Przeżyła.

Zwłoki dzieci znalazł dziadek. On też wezwał pomoc dla rannej Krystyny Sz. Kobieta została natychmiast przewieziona do szpitala i na miejscu okazało się, że jej życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Lekarzom szybko udało się jej pomóc. Na tyle, że już kilka dni po tragedii została przesłuchana przez prokuratora. - Usłyszała zarzut podwójnego morderstwa - mówi nam prokurator Stanisław Bar, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Opolu. - Została też aresztowana na trzy miesiące - dodaje śledczy.

Słowa matki przerażają

Wciąż nie jest znany motyw zbrodni. Nie wiadomo, dlaczego matka nagle uznała, że musi zabić swoje dzieci. Nam jednak udało się ustalić, co zeznawała przed obliczem prokuratora. Jej słowa przerażają.

Okazuje się bowiem, że kobieta była w tak strasznym stanie, że nie pamięta co się stało w mieszkaniu. Nie pamięta, że zamordowała swoje dzieci, nie pamięta żadnych szczegółów. Raczej nie jest to postawa obliczona na taktykę procesową, a wynik ciężkiego szoku. Kobieta przyznawała, że jest w bardzo słabej kondycji psychicznej, która przez ostatnie miesiące stale się pogarszała.

Dlaczego? Jak udało nam się dowiedzieć kobieta nie mogła się dogadać ze swoim partnerem i ojcem dzieci. Para od dłuższego czasu była skonfliktowana. Z naszych ustaleń wynika, że sytuacja była na tyle poważna, że rodzina miała założona tzw. niebieską kartę. Oznacza to, że mogło tam dochodzić do przemocy. 34-latka miała zaznaczać, że nie potrafiła sobie poradzić z sytuacją. Jak słyszymy, nie należy oceniać tego jako motywu zbrodni, ale bardziej jako tło koszmarnych wydarzeń.

To była druga tragedia rodziny

Przypomnijmy, że rodzina przeżyła ciężkie chwile. W styczniu ubiegłego roku spłonęło ich mieszkanie i cudem uniknęli śmierci. Byli pozbawieni środków do życia, prowadzili zbiórkę funduszy w Internecie. W końcu jednak - wydawało się - stanęli na nogi. Znaleźli nowe mieszkanie, pracowali...

Niestety. Ostatecznie doszło do tragedii.