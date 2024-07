Rośnie kolejna konkurencja dla Ciechocinka? W Opolu szykują się już do budowy. Urząd szuka wykonawcy

21-latek wszedł na słup i został porażony prądem. W stanie ciężkim trafił do szpitala

Policjanci z Namysłowa ujawnili, że pod koniec zeszłego tygodnia doszło do bardzo groźnego wypadku. 21-latek wszedł na słup energetyczny i został porażony prądem. Młody mężczyzna stracił przytomność, a jego funkcje życiowe uległy zatrzymaniu. Pomógł mu dzielnicowy, który przystąpił do resuscytacji krążeniowo-oddechowej. Później dołączyli do niego kolejni funkcjonariusze. Na szczęście ich starania przyniosły pozytywny rezultat.

- Mundurowi przywrócili oddech u 21-latka. Jednak młody chłopak miał bardzo duże problemy z oddychaniem. Po chwili na miejscu pojawili się ratownicy medyczni, którzy za pomocą specjalistycznego sprzętu prowadzili dalsze czynności w celu uratowania mężczyzny. 21-latek w ciężkim stanie został przetransportowany przez lotnicze pogotowie ratunkowe do szpitala. Gdyby nie szybkie i zdecydowane działanie policjantów ta historia mogłaby skończyć się tragicznie - relacjonuje policja.

