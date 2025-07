Odkupią mieszkania od powodzian! Jest decyzja urzędników

Gmina Głuchołazy chce odkupić mieszkania od powodzian. Przeznaczono na ten cel osiem milionów złotych

Lokalny samorząd w Głuchołazach rozpoczął skup mieszkań od właścicieli dotkniętych skutkami powodzi z września 2024 roku. Dzięki 8 milionom złotych pozyskanym z Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK), gmina uruchomiła proces, który ma pomóc poszkodowanym mieszkańcom wyjść z kryzysu. Jak poinformował burmistrz Paweł Szymkowicz, priorytetowo traktowane będą oferty sprzedaży mieszkań pochodzące z budynków uszkodzonych w wyniku powodzi, która dotknęła region w 2024 roku. To naturalny krok – gmina chce w pierwszej kolejności zadbać o tych, którzy ucierpieli najbardziej. Według burmistrza, około 20 osób nadal mieszka w lokalach tymczasowych – kontenerach i kwaterach zastępczych. Ich sytuacja pozostaje niepewna, a oferowana przez samorząd pomoc może oznaczać dla nich przełom. Sprzedając swoje zniszczone mieszkania, będą mogli liczyć na nowe lokum w bezpieczniejszej lokalizacji.

Mieszkania z rynku wtórnego do zasobu komunalnego. Oferty można składać jedynie do 21 lipca

Władze Głuchołaz przyjmują oferty sprzedaży zarówno lokali przed remontem, jak i już wyremontowanych. Nabyte mieszkania zostaną włączone do zasobu komunalnego, co oznacza, że po ich adaptacji będą ponownie udostępniane mieszkańcom gminy. I tu znowu – pierwszeństwo w przydziale przypadnie powodzianom. Co istotne, program nie zamyka się jedynie na osoby dotknięte kataklizmem. Oferenci spoza tej grupy również mogą zgłaszać chęć sprzedaży mieszkania do gminy – choć oczywiście ich propozycje będą rozpatrywane w dalszej kolejności. Oferty można składać jedynie do 21 lipca.

