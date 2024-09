Głuchołazy zniszczone przez powódź. Ludzie nie mają prądu i bieżącej wody

Głuchołazy (woj. opolskie) zostały całkowicie zalane Białą Głuchołaską, która wystąpiła z brzegów. Rzeka zniszczyła m.in. dwa mosty w mieście - tymczasowy i remontowany. W niedzielę, 15 września, przez kilkadziesiąt godzin ratownicy próbowali wzmocnić most, obciążając jego przyczółki kamienną kostką. W sąsiedztwie mostu woda przerwała jednak wały, zalewając miasto. Kilka godzin później napór wody zniszczył konstrukcję mostu tymczasowego i uszkodził budowaną w sąsiedztwie konstrukcję nowego mostu. Skala zniszczeń jest ogromna, połowa mieszkańców jest całkowicie odcięta od dostępu do bieżącej wody i prądu. Jak przekazał w rozmowie z Polsat News szef BBN, Jacek Siewiera, we wtorek, 17 września, do miasta zostaną skierowane specjalne siły wojska, które pomogą służbom w usuwaniu skutków powodzi.

Do Głuchołazów skierowane zostaną specjalne wojska

- W imieniu prezydenta poprosiłem o skierowanie wojsk inżynieryjnych do Głuchołazów, aby pomóc ludziom w usuwaniu szkód. Otrzymałem informację, że dziś zostanie skierowany tam odział z Inowrocławia. Woda w Głuchołazach była o metr wyższa niż w 1997 r. - gdy woda schodzi z takiego stanu, to pozostają ogromne zniszczenia i naniesiony muł. One mogą być usunięte tylko przy użyciu ciężkiego sprzętu, czyli np. gąsienicowych transporterów. Takim sprzętem nie dysponują np. Wojska Obrony Terytorialnej, ale dysponują nimi wojska inżynieryjne. Te siły będą likwidować skutki powodzi. Nie mówimy tutaj jeszcze o odbudowie, ale o usuwaniu ton gruzu, mułu i innych zanieczyszczeń - podkreślił szef BBN, Jacek Siewiera.

Gmina licząca ok. 23 tys. osób w połowie pozbawiona jest dostępu do bieżącej wody oraz prądu, co także przekazał szef BBN w rozmowie z Polsat News. Ludzie gotują wspólnie na ulicach i rozdają pożywienie pozbawionym dachu nad głową mieszkańcom. Zdjęcia ze zniszczonych powodzią Głuchołazów pokazują zaangażowanie i wzajemną pomoc mieszkańców.

- Widać ogromne zaangażowanie służb, wojska, straży pożarnej, również resortu spraw wewnętrznych, jeśli chodzi o zaangażowanie w akcję ratunkową - podkreślił Jacek Siewiera.

Źródło: Polsat News, PAP

