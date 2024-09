O godz. 16.30 pojawiła się informacja o ewakuacji mieszkańców prawostronnej części miasta Głuchołazy. "Uwaga! Zarządzono ponowną ewakuację mieszkańców prawostronnej części miasta Głuchołazy, tj. ulic: Moniuszki, Opolska, Sikorskiego, Ligonia. Osoby ewakuowane muszą wyrazić na to zgodę. Ewakuacja jest prowadzona do Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 w Głuchołazach. Telefon do Urzędu Miejskiego w Głuchołazach 77 40 92 105 / 100" - czytamy w komunikacie opublikowanym w mediach społecznościowych.

W Głuchołazach do odwołania zamknięto most tymczasowy w ciągu drogi krajowej 40. "Jeśli Biała Głuchołaska jeszcze bardziej się podniesie i zacznie się przelewać przez most tymczasowy w Głuchołazach, prawdopodobnie dojdzie do jego zerwania" - informuje Nowa Trybuna Opolska. Według danych na 30 czerwca 2018 W Głuchołazach mieszka ponad 13 tysięcy osób. - Boimy się, ale co robić? Gdzie się ewakuować? Zabrać wszystko ze sobą to... Na razie patrzymy co będzie, jak nie to, to na wyższe piętro pójdziemy - powiedzieli nam mieszkańcy Głuchołazów.

Burmistrz Głuchołaz zaapelował do mieszkańców miasta i niżej położonych wiosek, którzy mieszkają w pasie do 200 metrów od rzeki o samoewakuację. Zdaniem samorządowca poziom wody w Białej Głuchołaskiej jest tak wysoki, że rzeka może zniszczyć most tymczasowy i wedrzeć się za wały.

Krytyczna sytuacja w Głuchołazach. Woda może wlać się do centrum miasta

Burmistrz poinformował, że koło Bodzanowa woda uszkodziła wały. Istnieje ryzyko, że konstrukcja mostu spiętrzy wodę i skieruje ją do centrum miasta Głuchołazy. Zdaniem samorządowca sytuacja powinna wyjaśnić się w ciągu kilkudziesięciu najbliższych godzin.

Żołnierze 10 Opolskiej Brygady Logistycznej rozpoczęli przewożenie ciężkiego sprzętu, w tym amfibii z 1 Pułku Saperów w Brzegu, który może być użyty do ewakuacji ludzi i mienia z zagrożonego terenu.

- Biała Głuchołaska nigdy nie była tak wysoko, a wody nadal przybywa. Między rzeką a konstrukcją mostu tymczasowego w na drodze krajowej nr 40 w Głuchołazach praktycznie nie ma już przerwy. Istnieje realne ryzyko, że woda uszkodzi most, przeleje się przez wały. Ze względu na ukształtowanie terenu, jeżeli tak się stanie, będzie mogła wrócić do swojego koryta dopiero po zalaniu Bodzanowa i Świętowa. Dlatego apeluję do wszystkich mieszkańców z terenów zagrożonych, by rozważyli udanie się możliwie szybko do rodzin, znajomych, w bezpieczne miejsce. Gdy zawyją syreny alarmowe, może być już za późno - powiedział Szymkowicz.

Minister spraw wewnętrznych i administracji Tomasz Siemoniak poinformował, że najtrudniejsza sytuacja powodziowa jest obecnie w powiecie nyskim. Pogarsza się sytuacja w powiecie prudnickim na Opolszczyźnie. - W Głuchołazach ewakuowano część mieszkańców. Wciąż znacznie przekroczony jest stan alarmowy na Białej Głuchołaskiej i jest zagrożenie dla mostu. To jest dla nas teraz obszar największego zaangażowania i potencjalnego ryzyka w ciągu najbliższych kilkunastu godzin - mówił Siemoniak.

Powódź w Polsce. Najbliższe godziny będą trudne

- Najbliższe godziny, w oparciu o informacje z IMGW, będą trudne. Czeka nas wiele nowych zdarzeń i zagrożeń. Po raz kolejny zaapeluję do mieszkańców i obywateli, aby słuchali dyspozycji służb, w szczególności, jeśli chodzi o ewakuację - podkreślił minister.

O godz. 15 odbyło się posiedzenie Zespołu Zarządzania Kryzysowego Ministerstwa Infrastruktury. Z przedstawionych na posiedzeniu przez przedstawicieli IMGW-PIB informacji przygotowanych na podstawie modeli prognostycznych wynika, że do kulminacji stanów wód dojdzie w ciągu najbliższej nocy z 14 na 15 września.

Powódź w Polsce. Aktualny alert Rządowego Centrum Bezpieczeństwa

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzega, że w nocy z soboty na niedzielę, między 14 a 15 września, pojawi się intensywny, nawalny deszcz oraz możliwe będą podtopienia. SMS z alertem w tej sprawie otrzymali mieszkańcy pięciu województw.

Wiadomość o treści: "Uwaga! W nocy i jutro (14/15.09) intensywne, nawalne opady deszczu. Możliwe podtopienia. Nie zbliżaj się do wezbranych rzek. Słuchaj poleceń służb" RCB przesłało do odbiorców w woj. opolskim, małopolskim, śląskim, dolnośląskim oraz w woj. wielkopolskim (powiat kępiński).