Hajduki Nyskie pod wodą. Zalane domy i gospodarstwa. "Zapomnieli o nas"

Powódź w Głuchołazach. Tutaj sytuacja jest najtrudniejsza. Trwa ewakuacja. Most może nie wytrzymać

Powódź w miejscowości Hajduki Nyskie. Woda wdarła się do domów

Od kilkunastu godzin na południu województwa opolskiego pogarsza się sytuacja powodziowa. Jedna z mieszkanek wsi Hajduki Nyskie pokazała przerażające zdjęcia. Miejscowość znalazła się praktycznie pod wodą. Woda wdarła się do domów. "Hajduki Nyskie. Nadal brak pomocy. Tylko kilka worków mieszkańcy zdobyli. Straż pożarna i inni zapomnieli o nas. Wiem, wiem potrzebujących jest więcej. Ja mam jutro dyżur w szpitalu jak tu pomagać po takim dniu i zapewne nocy" - napisała pani Alicja.

W Hajdukach Niskich woda już zalewa domy. Fot. Ewa Szyjka/Monika K-a pic.twitter.com/np23LGTEtF— meteoprognoza.pl🇵🇱 (@MeteoprognozaPL) September 14, 2024

Dramatyczna sytuacja na Opolszczyźnie Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Powódź w Polsce. Ostrzeżenia IMGW i alerty RCB

Wygląda na to, że sytuacja powodziowa będzie coraz bardziej poważna. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzega, że w nocy z soboty na niedzielę (14/15 września), pojawi się intensywny, nawalny deszcz oraz możliwe będą podtopienia. SMS z alertem w tej sprawie otrzymali mieszkańcy pięciu województw. Wiadomość o treści: "Uwaga! W nocy i jutro (14/15.09) intensywne, nawalne opady deszczu. Możliwe podtopienia. Nie zbliżaj się do wezbranych rzek. Słuchaj poleceń służb" RCB przesłało do odbiorców w woj. opolskim, małopolskim, śląskim, dolnośląskim oraz w woj. wielkopolskim (powiat kępiński).

Czytaj też: Powódź w Głuchołazach. Tutaj sytuacja jest najtrudniejsza. Trwa ewakuacja. Most może nie wytrzymać