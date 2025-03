i Autor: Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego Skład obsługuje połączenie z Brzegu do Wisły

Strzał w dziesiątkę

Z Opolszczyzny w Beskidy. "Malinka" przypadła pasażerom do gustu

Pomysł był prosty: ułatwić mieszkańcom Opolszczyzny korzystanie w czasie ferii z turystycznych atrakcji sąsiedniego województwa śląskiego. To dlatego na torach pojawiła się "Malinka" - sezonowy pociąg kursujący z Brzegu do Wisły. Opolscy samorządowcy podliczyli pasażerów i obwieścili: to był strzał w dziesiątkę. Co dalej z "Malinką"?