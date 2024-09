Nim przyszła fala powodziowa, sąsiedzi pomogli pani Gizeli. Dzięki nim, kobieta nie straciła dobytku życia

Sąsiedzi pomogli starszej kobiecie. Uratowali część jej dobytku przed powodzią

Miejscowość Głogówek w dużej części usytuowana jest na wzniesieniu, a mimo to, powódź również tam dała się we znaki, szczególnie na terenach położonych najniżej. Tuż przy rzece Osobłoga zalało kilkadziesiąt posesji. Woda wdzierała się do piwnic i na parter. Zalała także przechodząca przez miasto drogę DK 40 uniemożliwiając dojazd m.in. do Prudnika.

Wśród osób, którym woda wdarła się na posesję jest 85-letnia pani Gizela Globisz. Kobieta mieszka sama i nie potrafi się nadziękować swoim sąsiadom. Dokładnie wiedzieli, że jej syn na stałe mieszka za granicą, dlatego nim jeszcze przyszła fala powodziowa, ruszyli na pomoc kobiecie, by uratować część jej życiowego dobytku.

Okazały dom seniorki i jego obejście znajduje się w najniższym miejscu Głogówka, nieopodal rzeki Osobłoga.

Sąsiedzi powynosili i poustawiali co się dało jak najwyżej. Dzięki temu, gdy woda zalała piwnice, a potem wdarła się do mieszkań osiągając wysokość 30 cm, pani Gizela nie straciła wszystkiego - zapewne niektóre meble będzie trzeba wymienić, ale sprzed RTF i AGD ocalał.

Kiedy woda opadła, sąsiedzi ponownie pojawili się u swojej starszej sąsiadki. Pomagaja w sprzątaniu bałaganu i uruchomili przyniesioną pompę, która wciąż wyrzuca litry wody z piwnic.

- Sąsiedzi są wspaniali. Mogę zawsze na nich liczyć - mówi naszemu reporterowi pani Gizela.