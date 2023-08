Koszmar w Opolu. Nie żyje 2 dzieci. Wstrząsające okoliczności tragedii

Do makabrycznego odkrycia doszło we wtorek (29.08) około godz. 17. To wtedy operator numeru alarmowego 112 odebrał zgłoszenie o przerażającej treści. W domu na przedmieściach Opola znaleziono ciała dwojga dzieci. Jak poinformował Polsat News, który jako pierwszy podał tę wiadomość, chodzi o dzieci w wieku przedszkolnym. W mieszkaniu miała również przebywać ranna kobieta, która nie była matką dzieci, a konkubiną ojca. Według nieoficjalnych ustaleń Polsatu oraz Interii, to ona prawdopodobnie zamordowała dzieci. Ojciec odkrył zwłoki, gdy wrócił do domu.

- Około godz. 17 we wtorek otrzymaliśmy zgłoszenie o odnalezieniu ciał dwójki dzieci na jednej z posesji w powiecie opolskim. Od tej pory trwają działania policji i prokuratury, by wyjaśnić okoliczności tragicznego zdarzenia - powiedziała PAP sierż. sztab. Marta Białek z zespołu prasowego KWP w Opolu.

Okoliczności tej tragedii ustalają policjanci pracujący pod nadzorem prokuratora.