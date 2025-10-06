27-letni Kamil zaginął w czasie imprezy integracyjnej. Policja przekazała tragiczne wieści!

Michał Michalak
Michał Michalak
2025-10-06 12:44

Nie żyje 27-letni Kamil Ch. z Ozimka, który zaginął 26 września w czasie imprezy integracyjnej w pobliżu Jeziora Dużego w Turawie. Jak poinformowała policja w Opolu w poniedziałek, 6 października, z akwenu wyłowiono ciało mężczyzny. Nie znaleziono na nich żadnych obrażeń, dlatego wstępnie wykluczono udział osób trzecich. Sprawę bada nadal prokuratura, która zleciła przeprowadzenie sekcji zwłok.

Ozimek. Zaginiony 27-latek nie żyje. Ciało Kamila wyłowiono z Jeziora Dużego w Turawie

i

  • W Jeziorze Dużym w Turawie odnaleziono ciało zaginionego 27-latka z Ozimka w powiecie opolskim.
  • Mężczyzna zniknął 26 września w czasie imprezie integracyjnej w ośrodku wypoczynkowym nad akwenem, odłączając się od grupy.
  • Co doprowadziło do tej tragedii? Szczegóły w artykule.

Ozimek. Zaginiony 27-latek nie żyje. Ciało Kamila w Jeziorze Dużym w Turawie

W piątek, 3 października, odnaleziono ciało zaginionego 27-latka z Ozimka w powiecie opolskim, choć policja przekazała tragiczne wieści kilka dni później. Na leżące w wodzie Jeziora Dużego w Turawie zwłoki Kamila Ch. natrafił w godzinach popołudniowych przypadkowy świadek i wezwał niezwłocznie służby ratownicze. 

Na miejsce przybyli policjanci oraz lekarz, który stwierdził zgon mężczyzny oraz brak widocznych obrażeń i cech działania osób trzecich. Ciało zmarłego decyzją prokuratora zostało zabezpieczone do sekcji zwłok. Obecni na miejscu policjanci wchodzący w skład grupy dochodzeniowo-śledczej wykonali niezbędne czynności - poinformowała Komenda Miejska Policji w Opolu.

Śledztwo w tej sprawie prowadzi Prokuratura Rejonowa w Opolu.

Kamil Ch. zaginął 26 września, gdy przebywał na imprezie integracyjnej, która odbywała się w ośrodku wypoczynkowym nieopodal akwenu; w pewnym momencie 27-latek odłączył się od swojej grupy. Tego samego dnia ok. 17 godz. mężczyzna kontaktował się jeszcze ze swoją z rodziną, a ok. godz 22 był widziany po raz ostatni. 

Zbrodnia w Zabierzowie Bocheńskim

