Dwóch nastolatków zginęło, trzech ciężko rannych. Szkoła apeluje o pomoc dla Szymona, Macieja i Tadeusza!

Michał Michalak
Michał Michalak
2025-10-06 11:13

Technikum Leśne w Brynku założyło zbiórkę pieniędzy dla trzech swoich uczniów, którzy zostali ciężko ranni w wypadku w Wielowsi 18 września br. Szymon, Maciej i Tadeusz przeżyli, ale na miejscu zginęło dwóch innych nastolatków uczęszczających do tej samej placówki: 18-latek, który prowadził osobowego opla, i 15-latek. Nastolatkowie wjechali pod samochód ciężarowy.

  • Trzech uczniów Technikum Leśnego w Brynku zostało ciężko rannych w wypadku drogowym i potrzebuje wsparcia.
  • Trwa zbiórka 150 tys. zł na rehabilitację i opiekę medyczną dla Szymona, Macieja i Tadeusza.
  • W ramach akcji Tour de Forest dr Marcin Włoch odwiedzi technika leśne, promując bezpieczeństwo i zbiórkę.
  • Chcesz pomóc poszkodowanym i dowiedzieć się więcej o akcji? Sprawdź szczegóły zbiórki!

Brynek. Ruszyła zbiórka dla uczniów rannych w wypadku w Wielowsi

150 tys. zł chcą zebrać organizatorzy zbiórki dla trzech uczniów Technikum Leśnego w Brynku. Szymon, Maciej i Tadeusz zostali ciężko ranni w wypadu drogowym i trafili do szpitala, ale ich życie nie jest już zagrożone. Żeby wrócić do pełni sprawności, niezbędne są: rehabilitacja, codzienna opieka i wsparcie medyczne, ale wiąże się to z określonymi kosztami. W związku z tym Technikum Leśne w Brynku apeluje o pomoc dla poszkodowanych - link do kwesty można znaleźć TUTAJ.

Przy okazji wypadku placówka wpadła na jeszcze jeden pomysł, tj. akcję Tour de Forest, która będzie realizowana przy współudziale dr. Marcina Włocha z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

Akcja przybierze formę rajdu, który w ciągu około dwóch tygodni obejmie wizyty we wszystkich Technikach Leśnych w Polsce oraz w wybranych instytucjach przyrodniczych. Podczas wizyt Pan dr Marcin Włoch będzie prowadził z młodzieżą pogadanki na temat bezpiecznego poruszania się pojazdami mechanicznymi, a przy okazji informował o możliwości wsparcia hospitalizowanych uczniów poprzez udział w specjalnie zorganizowanej zrzutce finansowej - czytamy na stronie Pomagam.pl.

Wypadek, w którym brali udział poszkodowani, zakończył się śmiercią dwóch innych uczniów Technikum Leśnego w Brynku. 18 września br. pięciu nastolatków w wieku 15-18 lat jechało przez miejscowość Wielowieś, ale na skrzyżowaniu dróg wojewódzkich nr 901 i 907 zderzyli się oni z ciężarówką. Jak wstępnie informowała policja, kierujący oplem 18-latek prawdopodobnie nie zatrzymał się przed znakiem "stop". Na miejscu zginął prowadzący osobówkę i 15-letni pasażer, a obrażenia ciała odniosło trzech 17-latków.

Pogrzeb Patrycji i Bruna - ofiar tragicznego wypadku

Polecany artykuł:

Jechał pod prąd prosto na luksusowe lamborghini! Szok na ulicach Krakowa. Jest …
Super Express Google News
Wypadek w miejscowości Wielowieś
7 zdjęć
Polska na ucho
Polska za kółkiem
Polska na ucho
Mediateka.pl
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

UCZNIOWIE
ZBIÓRKA PIENIĘDZY
ŚLĄSKIE
WYPADEK