Brynek. Ruszyła zbiórka dla uczniów rannych w wypadku w Wielowsi

150 tys. zł chcą zebrać organizatorzy zbiórki dla trzech uczniów Technikum Leśnego w Brynku. Szymon, Maciej i Tadeusz zostali ciężko ranni w wypadu drogowym i trafili do szpitala, ale ich życie nie jest już zagrożone. Żeby wrócić do pełni sprawności, niezbędne są: rehabilitacja, codzienna opieka i wsparcie medyczne, ale wiąże się to z określonymi kosztami. W związku z tym Technikum Leśne w Brynku apeluje o pomoc dla poszkodowanych - link do kwesty można znaleźć TUTAJ.

Przy okazji wypadku placówka wpadła na jeszcze jeden pomysł, tj. akcję Tour de Forest, która będzie realizowana przy współudziale dr. Marcina Włocha z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

- Akcja przybierze formę rajdu, który w ciągu około dwóch tygodni obejmie wizyty we wszystkich Technikach Leśnych w Polsce oraz w wybranych instytucjach przyrodniczych. Podczas wizyt Pan dr Marcin Włoch będzie prowadził z młodzieżą pogadanki na temat bezpiecznego poruszania się pojazdami mechanicznymi, a przy okazji informował o możliwości wsparcia hospitalizowanych uczniów poprzez udział w specjalnie zorganizowanej zrzutce finansowej - czytamy na stronie Pomagam.pl.

Wypadek, w którym brali udział poszkodowani, zakończył się śmiercią dwóch innych uczniów Technikum Leśnego w Brynku. 18 września br. pięciu nastolatków w wieku 15-18 lat jechało przez miejscowość Wielowieś, ale na skrzyżowaniu dróg wojewódzkich nr 901 i 907 zderzyli się oni z ciężarówką. Jak wstępnie informowała policja, kierujący oplem 18-latek prawdopodobnie nie zatrzymał się przed znakiem "stop". Na miejscu zginął prowadzący osobówkę i 15-letni pasażer, a obrażenia ciała odniosło trzech 17-latków.

