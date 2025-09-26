W czwartek 25 września w Poczesnej odbył się pogrzeb 18-letniego Kacpra, który zginął w wypadku w Wielowsi.

Na pogrzeb przybyły tłumy żałobników, wielu z białymi różami.

Technikum Leśne w Brynku, którego Kacper był uczniem, odwołało jubileuszową uroczystość.

Ceremonia pogrzebowa 18-letniego Kacpra - ofiary strasznego wypadku w Wielowsi - była niezwykle poruszającym wydarzeniem, które zgromadziło setki osób pragnących towarzyszyć mu w ostatniej drodze. Msza święta żałobna rozpoczęła się o godzinie 14:00 w kościele pw. św. Jana Chrzciciela w Poczesnej. Świątynia wypełniła się po brzegi, a wielu żałobników stało na zewnątrz. Wśród zgromadzonych byli nie tylko najbliżsi Kacpra, ale również jego koledzy i nauczyciele z Technikum Leśnego w Brynku, a także liczni mieszkańcy gminy, głęboko poruszeni tragedią, która dotknęła lokalną społeczność.

Jak opisuje "Dziennik Zachodni", w dłoniach wielu osób widać było białe róże, symbolizujące niewinność i czystość przerwanego zbyt wcześnie życia. Po zakończeniu nabożeństwa kondukt żałobny przeszedł na cmentarz parafialny na Zawodziu.

Technikum w Brynku odwołało jubileuszową uroczystość

Feralnego dnia 18-letni Kacper kierował osobowym oplem, którym poruszały się jeszcze cztery inne młode osoby. Wraz z nim zginął jeden z pasażerów, pozostała trójka trafiła do szpitali. Na szczęście ich stan zdrowia jest już lepszy, nie ma mowy o zagrożeniu życia. Ze wstępnych ustaleń policji wynika, że do zderzenia z ciężarówką doszło w wyniku niezastosowania się przez osobówkę do znaku STOP.

W reakcji na śmierć dwóch uczniów, Techników Leśne w Brynku odwołało obchody jubileuszu 80-lecia istnienia szkoły. Decyzję w tej sprawie podjął komitet organizacyjny uroczystości.

