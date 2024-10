Zwłoki kobiety odkryli podczas sprzątania po powodzi. Trop prowadzi do Czech

Perełka Opolszczyzny zachwyca turystów o każdej porze roku. To wyjątkowe miejsce

Perełką Opolszczyzny od lat nazywany jest wyjątkowy Zamek w Mosznej zlokalizowany pomiędzy miastami Prudnik i Krapkowice. Obiekt został wzniesiony w XVII wieku, natomiast jego obecny wygląd jest efektem przebudowy dokonanej w XIX wieku. Dzięki ówczesnym zmianom dziś możemy podziwiać słynne wieże i baszty oraz przepiękne, opływające w luksusy wnętrza. Co ciekawe, budynek jest dostępny dla turystów dopiero od 2013 roku, bowiem właśnie wtedy zamek przejął Samorząd Województwa Opolskiego.

Fenomen Zamku w Mosznej

Wiele osób zastanawia się, na czym polega fenomen Zamku w Mosznej. Okazuje się, że budowla zyskała tak ogromną popularność głównie ze względu na swój wyjątkowy wygląd. Neorenesansowy zamek prezentuje się naprawdę zjawiskowo. Klimatyczne wnętrza oraz historia obiektu zachwycają odwiedzających.

Dużym plusem jest również to, iż na miejscu po zwiedzaniu można także skorzystać z restauracji oraz kawiarni, a to pozwala turystom niemalże przenieść się w czasie. To jednak nie koniec! Wiele osób przybywa na miejsce ze względu na Szkołę Magii i Czarodziejstwa jak z Harry’ego Pottera, która działa tam od kilku lat! Dalsza część artykułu znajduje się pod galerią.

Harry Potter w Polsce? Oczywiście! Szkoła Magii i Czarodziejstwa zaprasza

Zamek w Mosznej regularnie odwiedzany jest przez Harry’ego Pottera - jak to możliwe? Okazuje się bowiem, że w obiekcie organizowane są obozy letnie dla miłośników owego czarodzieja. W tym roku na miejscu odbywały się już między innymi tzw. Lekcje Historii w Szkole Magii i Czarodziejstwa skierowane w szczególności dla najmłodszych, którzy mogli zwiedzać zamek oraz bawić się w magicznej atmosferze z animatorami.

Jeśli jednak nie udało ci się dojechać na owy event, nie martw się! Lada moment w zamku w Mosznej odbywać się będą kolonie zimowe inspirowane Harrym Potterem. Zgodnie z informacjami podanymi na stronie obiektu, pierwszy ich termin to 19.01-25.01.2025 r.

Zimowisko w „polskim Disneylandzie” dla fanów Harry’ego i nie tylko. Mówi się, że jest jedną z niewielu budowli, które tak bardzo przypominają Hogwart, że chce się w nim zamieszkać i zostać bohaterem w Magicznym Świecie Czarodziejów HY, jak Harry Potter w świecie J. K. Rowling. Zimowiska w Zamku Moszna to świetna okazja na atrakcyjne spędzenie tygodnia z dala od telefonów, smartfonów i telewizorów - czytamy na stronie organizatora hugoyorck.pl.

Jeśli więc jesteś fanem takich przygód, być może zastanów się nad kolonią - jej koszt to 2090 zł. Na miejsce mogą przybyć także najmłodsi, lecz ich minimalny wiek to 7 lat. Jeśli jesteście ciekawi jak przedstawia się Zamek w Mosznej na fotografiach, zachęcamy do sprawdzenia naszej galerii zdjęć powyżej.