Śmiertelny wypadek na DK 45. Nie żyje kierująca suzuki

Jedna osoba nie żyje, dwie ranne - to bilans wypadku w Bierdzanach na drodze krajowej nr 45. W poniedziałek, 28 lipca, przed godz. 16 zderzyły się tam trzy auta. Całe nieszczęście zaczęło się od zachowania kierującego mercedesem GLE 60-latka, mieszkańca powiatu wieluńskiego, który z nieznanych jak na razie przyczyn zjechał na przeciwległy pas ruchu.

Mężczyzna najpierw zderzył się czołowo z jadącą z przeciwnego kierunku 66-latką, mieszkanką powiatu kluczborskiego, która prowadziła suzuki, a siła odrzutu była tak duża, że uderzył jeszcze w renaulta twingo prowadzonego przez 40-latkę.

- Śmierć na miejscu poniosła kierująca suzuki, a dwie inne osoby zostały ranne: kierująca renaulta doznała obrażeń ciała w postaci stłuczenia lewej i prawe nogi, a pasażer z mercedesa w wieku 67 lat doznał stłuczenia klatki piersiowej, ale po badaniach opuścił szpital - powiedziała "Super Expressowi" kom. Agnieszka Żyłka, rzeczniczka Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu.

Decyzją prokuratora ciało 66-latki zostało zabezpieczone na potrzeby przeprowadzenia sekcji zwłok. Prowadzący mercedesa 60-latek był trzeźwy, jego prawo jazdy zatrzymali mundurowi.

Pierwsza pomoc przy wypadku drogowym. Co zrobić?

Pierwsza pomoc przy wypadku drogowym to kluczowy element ratowania życia. Przede wszystkim zachowaj spokój i zabezpiecz miejsce zdarzenia – ustaw trójkąt ostrzegawczy i włącz światła awaryjne, by uniknąć kolejnych kolizji. Załóż kamizelkę odblaskową. Sprawdź, czy poszkodowani są przytomni i oddychają. Jeśli tak, nie ruszaj ich, chyba że są w bezpośrednim niebezpieczeństwie (np. pożar). Zadzwoń na numer alarmowy 112, podaj dokładną lokalizację, liczbę rannych i ich stan. Jeśli osoba nie oddycha, rozpocznij resuscytację krążeniowo-oddechową (RKO) – 30 uciśnięć i 2 wdechy. Jeśli masz apteczkę, użyj materiałów opatrunkowych do zatamowania krwawienia. Staraj się uspokajać poszkodowanych i monitoruj ich stan do przyjazdu służb. Nigdy nie podawaj poszkodowanym jedzenia ani picia. Pamiętaj – szybka i prawidłowa reakcja może uratować życie.