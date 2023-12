Potężny skandal w opolskiej policji. Mieli pilnować porządku, a handlowali narkotykami

Takie podejrzenia z pewnością nie pomagają w kształtowaniu pozytywnego wizerunku policji. Według ustaleń Biura Spraw Wewnętrznych KG, trzech funkcjonariuszy opolskiej policji zostało zatrzymanych i przedstawiono im zarzut posiadania i handlu narkotykami. Oprócz policjantów, zarzuty usłyszało czterech cywili. Prokurator Stanisław Bar, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Opolu ujawnia szczegóły w rozmowie z Polską Agencją Prasową. - Grupa znajomych, w której byli także funkcjonariusze policji, zajmowali się udzielaniem sobie wzajemnie środków narkotycznych. To była marihuana i mefedron - wyjaśnia prokurator.

- Do tej wymiany dochodziło między tymi osobami. Czasami częstowali się narkotykami nieodpłatnie. Zarzuty posiadania i udzielania narkotyków między grudniem zeszłego i czerwcem tego roku przedstawiono sześciu mężczyznom i jednej kobiecie w wieku od 22 do 29 lat - dodaje prokurator Stanisław Bar, cytowany przez PAP.

Policjanci z Opola przyznali się do handlu narkotykami

Cała siódemka podejrzanych przyznała się do zarzucanych im czynów. Prawie wszyscy mają dozór policji. Podejrzani funkcjonariusze z samodzielnego pododdziału prewencji są zawieszeni w pełnieniu obowiązków służbowych i prawdopodobnie zostaną wydaleni ze służby. Za handel narkotykami grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności. Do tematu będziemy wracać w kolejnych materiałach.

