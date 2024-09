Powódź w Polsce 2024. Rodzinny dom siatkarza Stali Nysa zniszczony

Ruszyła zbiórka na pomoc rodzinie Olejniczaków, której członkiem jest 17-letni siatkarz PSG Stali Nysa, z Hajduków Nyskich, po tym jak jej dom został zniszczony w czasie powodzi w Polsce 2024. Małżeństwo z trojgiem dzieci musiało opuścić budynek, ale teraz chce go jak najszybciej wyremontować, do czego potrzebne jest ok. 50 tys. złotych - link do kwesty można znaleźć TUTAJ.

- Zebrane środki pozwolą na pilny remont, który przywróci im dach nad głową. Każda złotówka, każde udostępnienie tej zbiórki, przybliży rodzinę Olejniczaków do powrotu do normalności - czytamy na portalu Zrzutka.pl.

"Woda stała pod sam sufit"

Jakub Olejniczak, który jest młodzieżowym reprezentantem Polski, został zawodnikiem PSG Stali Nysa przed obecnym sezonem i nie zaliczył jeszcze debiutu w Pluslidze. O dramacie, jaki spotkał jego rodzinę, dowiedział się po powrocie z wyjazdowego meczu z Asseco Resovią Rzeszów. Z uwagi na sytuację powodziową w powiecie nyskim spotkanie zostało ostatecznie odwołane. Dalsza część tekstu poniżej.

Podczas powodzi, która ostatnio nawiedziła Nysę, młody libero stracił wszystko co miał... W jego niedawno wybudowanym domu woda stała pod sam sufit, a Kuba został tylko z tym co zabrał ze sobą na mecz ligowy do Rzeszowa...

- napisał na swoim profilu na portalu X Jakub Balcerzak, siatkarski insider.

Jakub Olejniczak jest najmłodszym zawodnikiem trwającego sezonu Plusligi.