Powódź w Polsce

Budda ruszył na pomoc powodzianom! Znany youtuber mówi o "bardzo mocnym planie". Chodzi o setki, tysiące ludzi

Budda, czyli jeden z najpopularniejszych polskich youtuberów, ruszył na południe Polski, by pomagać powodzianom. 25-latek zapowiedział na swoim profilu na Instagramie, że "ma bardzo mocny plan" na to, by pomóc setkom czy nawet tysiącom ludzi. Jak sam wyjaśnia, wszystko zależy jednak od "odrobiny szczęścia i empatii". Budda pojawił się m.in. w Opolu.