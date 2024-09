Powódź w Polsce

Kobieta zasłabła w Głuchołazach, służby powstrzymał zerwany most?! Ratownik opuszczony na linie ze śmigłowca [WIDEO]

Kobieta, która zasłabła na działce ul. Nałkowskiej w Głuchołazach, została zabrana do szpitala śmigłowcem LPR. Do zdarzenia doszło w środę, 18 września, ok. godz. 11.30. Jak informują Głuchołazy 998, z uwagi na zerwany most na miejsce nie można było wysłać karetki. W czasie akcji ratowniczej jeden z medyków został najpierw spuszczony na linie, a dopiero później udało się wylądował maszynie.