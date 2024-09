Powódź w Polsce 2024. Mieszkańcy Brzegu układają worki

Mieszkańcy Brzegu razem ze służbami pomagają w układaniu worków, by zabezpieczyć miasto przed powodzią. Stan Odry cały czas się podnosi, a we wtorek po godz. 21 wynosił dokładnie 697 cm. W godzinach wieczornych trwa jeszcze układanie worków przy moście na ul. Jagiełły, który, jak informuje miasto, jest przejezdny. Wcześniej były one dowożone do punktów miasta, gdzie istnieje największe ryzyko pojawienia się wody, to m.in.:

ul. Oławska;

Rybacka;

Grobli

plac Młynów.

Jak informuje Urząd Miasta w Brzegu, mieszkańcy nadal mogą się zgłaszać po worki do punktów na ul. Jagiełły lub Oławskiej. Po tej stronie Odry podtopienia wynikają z przelewania studzienek, gdyż oczyszczalnia ścieków została tymczasowo wyłączona. Dalsza część tekstu poniżej.

Mnóstwo ludzi z Brzegu i okolic pracuje w pocie czoła, za co ogromnie dziękujemy 🫶. Pracujący są zaopiekowani, otrzymują posiłki i napoje 🍟☕️. Dziękujemy wszystkim mieszkańcom, organizacjom pozarządowym i przedsiębiorcom, którzy wspierają akcję

- poinformował magistrat w Brzegu, dodając, że najbardziej zagrożeni powodzią mieszkańcy zostali ewakuowani.