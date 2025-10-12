Rajd Nyski przerwany! Nie żyje kierowca, pilot w szpitalu po tragicznym wypadku

Rajd Nyski w cieniu tragedii. Śmiertelny wypadek załogi nr 112

Rajd Nyski, który miał być świętem sportów motorowych, zakończył się w atmosferze głębokiej żałoby i niedowierzania. W niedzielę, około godziny 11:30, na trasie odcinka specjalnego Stary Las, rozegrał się dramat. Samochód załogi numer 112, uczestniczącej w rundzie mistrzostw historycznych, wypadł z trasy i zapalił się.

– Samochód załogi numer 112 wypadł z trasy na szóstym odcinku specjalnym i zapalił się. Na miejscu zdarzenia niezwłocznie pojawiły się służby zabezpieczające odcinek. Kierowcy niestety nie udało się uratować. Poparzonego pilota uwolniono z samochodu i przetransportowano do szpitala – poinformowali organizatorzy Rajdu Nyskiego w mediach społecznościowych.

Niestety, mimo natychmiastowej interwencji służb ratunkowych, kierowca Artur Sękowski zginął na miejscu. Pilot Maciej Krzysik z ciężkimi poparzeniami został przetransportowany do szpitala, gdzie walczy o życie.

Decyzja o przerwaniu Rajdu Nyskiego

W obliczu tak tragicznego zdarzenia, organizatorzy Rajdu Nyskiego podjęli natychmiastową decyzję o przerwaniu zawodów. – Z szacunku dla poszkodowanych, ich bliskich oraz całej społeczności rajdowej organizatorzy podjęli decyzję o zakończeniu zawodów. Rywalizacja nie będzie kontynuowana – czytamy w komunikacie.

Organizatorzy zawodów złożyli również kondolencje rodzinie i bliskim zmarłego kierowcy oraz wyrazili nadzieję na szybki powrót do zdrowia pilota.

Sobotni wypadek na Rajdzie Nyskim

Tegoroczna edycja Rajdu Nyskiego od początku naznaczona była pechem. W sobotę doszło do innego niebezpiecznego zdarzenia. Samochód załogi Tymoteusz Abramowski i Jakub Gerber wypadł z trasy i uderzył w grupę fotoreporterów stojących na poboczu.

– W wyniku tego wypadku dwie osoby zostały ranne i zabrane do szpitala, z czego jedna z osób rannych została zabrana śmigłowcem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego – przekazała wówczas Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Nysie.

