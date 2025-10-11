Wypadek na trasie Rajdu Nyskiego. Rajdówka wjechała w ludzi. Są poszkodowani!

Dramat na Rajdzie Nyskim. Samochód rajdowy wjechał w fotoreporterów

Policja z Nysy informuje o niebezpiecznym zdarzeniu z udziałem samochodu rajdowego podczas Rajdu Nyskiego. W sobotę (11 października) godz. 15:30 w rejonie miejscowości Maciejowice.

Jeden z kierowców wjechał w osoby znajdujące się w miejscu oznaczonym jako niebezpieczne. Nyscy policjanci podkreślają, że strefa ta była wyraźnie oznaczona tabliczką ostrzegawczą.

W wyniku zdarzenia dwie osoby zostały przetransportowane do szpitala. Poszkodowani to fotoreporterzy pracujący przy rajdzie. - Na miejscu pracowali policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego oraz Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego Komendy Powiatowej Policji w Nysie, którzy wykonywali czynności mające na celu wyjaśnienie dokładnych okoliczności tego zdarzenia - czytamy we wpisie nyskiej policji w mediach społecznościowych.

Bezpieczeństwo podczas rajdów. Ważny apel policji

Przy tej okazji policjanci apelują do wszystkich kibiców o rozwagę i przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas obserwowania rajdu. Należy wybierać wyłącznie miejsca dozwolone i bezpieczne. Oznaczenia niebezpiecznych stref nie są przypadkowe.

Źródło: Policja Nysa

Sonda Czy oglądasz rajdy terenowe? Tak Nie Tylko Rajd Dakar