Pokazali, jak wygląda policyjna interwencja. Wszystko widać na nagraniu

W Opolu doszło do zatrzymania agresywnego mężczyzny, który mimo zakazu zbliżania się nękał byłą partnerkę.

36-latek, poszukiwany listem gończym za znęcanie się, groził kobiecie i znieważył funkcjonariusza, będąc pod wpływem alkoholu.

Co doprowadziło do eskalacji konfliktu i jakie konsekwencje poniesie mężczyzna za swoje czyny?

Pod koniec września, opolscy policjanci zostali powiadomieni przez zgłaszającą, że jej były partner jest na balkonie jej mieszkania, grożąc, że zrobi sobie krzywdę. Przed przyjazdem funkcjonariuszy mężczyzna uciekł w stronę parku. Na nic się to jednak zdało, ponieważ już po chwili był w rękach mundurowych.

W trakcie interwencji mężczyzna był pobudzony i agresywny. Policjanci ustalili, że 36-latek miał zakaz zbliżenia się do swojej byłej partnerki. Na dodatek był poszukiwany listem gończym do odbycia kary roku więzienia za znęcanie się nad kobietą. Jakby tego było mało, agresor w trakcie interwencji groził pokrzywdzonej oraz policjantom. Na dodatek znieważył jednego z funkcjonariuszy wulgarnymi słowami.

Policjanci sprawdzili stan trzeźwości agresora. Badanie alkomatem wykazało blisko 2 promile alkoholu. 36-latek został zatrzymany i doprowadzony do jednostki policji. Po wytrzeźwieniu zatrzymany usłyszał 4 zarzuty związane z kierowaniem gróźb karalnych, znieważeniem funkcjonariusza oraz naruszeniem decyzji sądu o zakazie zbliżania się do byłej partnerki.

36-latek został doprowadzony do zakładu karnego, celem odbycia wcześniej zasądzonej kary. Za popełnione przestępstwa grożą mu dodatkowe lata pozbawienia wolności.

