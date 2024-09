Strażacy ruszyli z wodą pitną dla mieszkańców Głuchołaz. Uruchomiono dwie cysterny

Mieszkańcy Głuchołazów mogą korzystać z wody pitnej, jaką dostarczyły dwie cysterny. Jak przekazał w czwartek 19, września i potwierdził podczas porannego posiedzenia sztabu kryzysowego komendant główny PSP nadbryg. Mariusz Feltynowski: - Strażacy w Głuchołazach - jak mówił komendant - dostarczyli wodę, dwie cysterny - 20 m3 i 25 m3.

Jedna z cystern przyjechała z Ostrołęki. Cysterną ruszyli dwaj funkcjonariusze Komendy Miejskiej PSP w Ostrołęce. Cysterna ma pojemność 20 tysięcy litrów.

Wcześniej cysterna została odpowiednio uzdatniona przez Okręgową Spółdzielnię Mleczarską w Piątnicy - Zakład Produkcyjny w Ostrołęce oraz zatankowana świeżą wodą pitną przez Ostrołęckie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji.

Druga cysterna do Głuchołaz przyjechała z Tarnowa. Strażacy wyruszyli 16 września późnym wieczorem, w Głuchołazach byli późno w nocy. Ta cysterna do tej pory była wykorzystywana w akcjach gaśniczych. Ona również została nieuzdatniona, tak by woda nadawała się do spożycia.

W wyniku powodzi uszkodzona została bowiem m.in. główna magistrala wodociągowa, zaopatrująca Głuchołazy w wodę, która jest zdatna do picia. Nie wiadomo jak szybko zostanie do kranów mieszkańców wróci woda bieżąca.