Woda wdarła się do nyskiego szpitala powiatowego 15 września, po zwiększeniu zrzutu z Jeziora Nyskiego do Nysy Kłodzkiej. Zalany został oddział ratunkowy i laboratorium. W nocy, w pośpiechu, z placówki ewakuowano część pacjentów, którzy trafili do innych szpitali na terenie województwa.

Gdy woda opadła, oczom wszystkich ukazał się przerażający widok, niczym z filmu katastroficznego. Zniszczony przez wodę został specjalistyczny sprzęt. Straty są szacowane nawet na kilkadziesiąt milionów złotych. Żywioł zniszczył m.in. tomografy, rezonans, a także jedyna w województwie pracownia terapii hiperbarycznej.

Wielkie sprzątanie po powodzi. Potrzebne wsparcie

Obecnie w szpitalu w Nysie trwa wielkie sprzątanie. Wynoszone są meble i urządzenia, które w zdecydowanej większości nie nadają się już do użytku. Na podłodze zalega błoto, które trzeba usuwać łopatami. Doprowadzenie placówki do poprzedniego stanu zajmie bardzo dużo czasu. Potrzebne są również pieniądze. Placówka apeluje o wsparcie, podając numer konta, na które można przekazać darowiznę.

W pomoc dla nyskiego szpitala włączyły się różne instytucje i organizacje. Akcję charytatywną, która ma na celu wsparcie placówki, zainicjowała m.in. Fundacja TVN.

Pacjenci z Nysy nie zostaną jednak pozbawieni podstawowej opieki. W piątek, 20 września w mieście uruchomiono tymczasowy szpital polowy.

