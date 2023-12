Dantejskie sceny w Nysie

Troje dzieci uwięzionych w niecce! Groziło im zamarznięcie. Nie miały siły wyjść

Troje dzieci zostało uwięzionych w niecce na terenie skateparku w Nysie, z której nie mogły wyjść. Dwóch 11-latków i 9-latka weszło do tzw. bowlu, gdzie na co dzień jeżdżą amatorzy hulajnóg i bmx-ów. Z uwagi na to, że niecka sama w sobie jest stroma, a z powodu śniegu była jeszcze śliska i mokra. Dzieciom groziło zamarznięcie, ale ostatecznie nadeszła pomoc.