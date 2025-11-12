W galerii handlowej wybuchł pożar. 600 osób ewakuowanych!

W środę, 12 listopada z popularnej galerii handlowej Solaris w Opolu zaczęły wydobywać się kłęby dymu, a wewnątrz uruchomił się alarm przeciwpożarowy. Na miejscu natychmiast zaroiło się od służb ratunkowych. Ochrona obiektu rozpoczęła walkę z czasem, by jak najszybciej wyprowadzić z budynku setki przerażonych klientów i pracowników. Łącznie ewakuowano aż 600 osób! Niestety, nie obyło się bez poszkodowanych.

Pożar w galerii Solaris w Opolu. Błyskawiczna akcja straży pożarnej i ewakuacja 600 osób

Do zdarzenia doszło w środę w godzinach popołudniowych. W jednej z najpopularniejszych galerii handlowych w Opolu, położonej w ścisłym centrum miasta, uruchomił się system przeciwpożarowy. To był sygnał, że w budynku dzieje się coś bardzo niepokojącego. Zgodnie z procedurami, ochrona obiektu natychmiast przystąpiła do działania, rozpoczynając ewakuację wszystkich osób znajdujących się na terenie galerii Solaris.

Z budynku w pośpiechu wyprowadzono zarówno klientów robiących zakupy, jak i cały personel sklepów oraz punktów usługowych. Na miejsce błyskawicznie skierowano liczne zastępy straży pożarnej. Łącznie z zadymionego obiektu ewakuowano około 600 osób. Akcja przebiegła sprawnie.

Jedna osoba poszkodowana w pożarze. Znamy przyczynę pojawienia się ognia w Solarisie

Strażacy, którzy przybyli na miejsce, po zabezpieczeniu terenu weszli do środka, by zlokalizować źródło ognia i opanować sytuację. Jak przekazał w rozmowie z mediami dyżurny stanowiska kierowania Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Opolu, ratownicy szybko ustalili, co było przyczyną alarmu. Okazało się, że pożar w galerii Solaris w Opolu wybuchł w jednej z rozdzielni elektrycznych. Na szczęście ogień udało się szybko ugasić, zanim zdążył się rozprzestrzenić na większą skalę.

Mimo sprawnej akcji, jedna osoba odczuła skutki zdarzenia. Poszkodowany, u którego stwierdzono objawy zatrucia dymem, został natychmiast przekazany pod opiekę zespołu ratownictwa medycznego. Zarządca obiektu wydał komunikat, w którym poinformował, że na terenie galerii trwają czynności mające na celu jak najszybsze przywrócenie jej normalnego funkcjonowania. Obecnie służby techniczne sprawdzają instalacje, aby upewnić się, że klienci i pracownicy będą mogli bezpiecznie wrócić do budynku.

