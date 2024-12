Wigilijne spotkanie w Głuchołazach, czyli symbol wspólnoty i nowego początku [ZDJĘCIA]

Wigilijne spotkanie w Głuchołazach

Jak mówią organizatorzy, przygotowania do spotkania trwały wiele tygodni. Wolontariusze pracowali z ogromnym zaangażowaniem, aby każde szczegóły tego dnia były dopracowane.

Sala, w której odbyła się wigilia, została pięknie udekorowana – świąteczne lampki, pachnące choinki i ręcznie wykonane ozdoby wprowadziły ciepłą atmosferę. Na stołach pojawiły się tradycyjne wigilijne potrawy, przygotowane zarówno przez lokalnych kucharzy, jak i mieszkańców, którzy chcieli w ten sposób wnieść swój wkład. Barszcz z uszkami, pierogi, ryby i świąteczne ciasta sprawiły, że każdy mógł poczuć magię świąt.

Wigilia jako symbol odbudowy

Wrześniowa powódź była jedną z największych tragedii, jakie spotkały Głuchołazy w ostatnich latach. Zniszczenia dotknęły wielu rodzin, które straciły swoje domy, dobytek, a niekiedy także poczucie stabilności. Wspólna wigilia była odpowiedzią na tę trudną sytuację – okazją, by nie tylko podzielić się opłatkiem, ale także wesprzeć się wzajemnie, podkreślając, jak ważna jest jedność w trudnych czasach.

Jak wyjaśnia Radio Opole, wieczór rozpoczął się od ciepłych słów Burmistrza Głuchołaz, Pawła Szymkowicza, który wyraził wdzięczność wszystkim zaangażowanym w organizację wydarzenia i złożył życzenia pełne nadziei na lepszą przyszłość.

Obok niego głos zabrała radna i współorganizatorka wydarzenia, Jadwiga Studzienna, której słowa o solidarności i wzajemnym wsparciu wzruszyły zgromadzonych do łez. - Jest ogromna radość, udało się, dużo ludzi przyszło. Nieśmiało wchodzili na salę, ale są rozmowy i uśmiech na twarzy i to jest to, o co nam chodziło - powiedziała, cytowana przez Radio Opole.

To wydarzenie miało znacznie głębsze znaczenie niż zwykłe spotkanie świąteczne. Wigilia była symbolem, że nawet w najtrudniejszych chwilach wspólnota potrafi się zjednoczyć i przezwyciężyć przeciwności losu. Dzięki zaangażowaniu organizatorów i hojności darczyńców udało się nie tylko stworzyć wyjątkowy wieczór, ale także wzbudzić w uczestnikach poczucie, że razem można pokonać każdą przeszkodę.