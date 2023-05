Woda z Dębskiej Kuźni groźna dla ludzi! Pilny komunikat sanepidu

Woda z Dębskiej Kuźni groźna dla ludzi!

W środę (24 maja) na stronie powiatowej stacji sanepidu w Opolu zamieszczono komunikat o znalezieniu w wodociągach z Dębskiej Kuźni bakterii coli. Jak informuje urząd, ze względu na skażenie, woda z tego wodociągu nie nadaje się do spożywania ani do przygotowywania posiłków, a także do mycia owoców, warzyw, naczyń kuchennych ani do prania. Nie wolno jej również używać do utrzymania higieny osobistej.

Woda z kranu może być używana jedynie do celów sanitarnych tj. spłukiwania toalet czy mycia podłóg.

Mieszkańcy skazani na wodę z beczkowozów

W związku z decyzją sanepidu, mieszkańcy wsi obsługiwanych przez wodociąg z Dębskiej Kuźni (są to: Chrząstowice, Lędziny, Dębska Kuźnia, Suchy Bór, Falmirowice i Dębie) do czasu usunięcia bakterii i wypłukania skażonej wody z sieci będą zaopatrywani w wodę z beczkowozów.

Bakterie coli w sieci wodociągowej w Głogówku

W piątek (19 maja) bakterie coli znaleziono w sieci wodociągowej w Głogówku. Przez kilka dni mieszkańcy zmuszeni byli do korzystania z wody dostarczanej beczkowozami. W środę (24 maja) po chlorowaniu wody i kolejnych badaniach pobranych próbek, sanepid uznał wodę z wodociągu w Głogówku za zdatną do spożycia.