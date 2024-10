Wraca życie do zalanych Głuchołazów! To wydarzenie zmieni życie mieszkańców

To zmieni na lepsze życie mieszkańców Głuchołazów. W mieście zniszczonym przez powódź otwarto most tymczasowy na Białej Głuchołaskiej

Od wielkiej powodzi w Polsce minął już miesiąc, ale dla mieszkańców zalanych we wrześniu terenów dramat trwa. Wiele osób straciło dorobek całego życia, domy i firmy, niektórzy także bliskich. Na zalane tereny stopniowo wraca życie, mieszkańcy starają się odbudować to, co zostało zniszczone. Dziś, w piątek 25 października miało miejsce ważne dla Głuchołazów wydarzenie. Otwarto wojskowy most tymczasowy przez rzekę Białą Głuchołaską. Przypomnijmy, że istniejący w tym miejscu most został doszczętnie zniszczony przez wielką powódź i dosłownie porwany przez żywioł. Brak przeprawy przez rzekę pogarszał jeszcze i tak dramatyczną sytuację mieszkańców miasta, którzy mieli poważne problemy z dotarciem do pracy czy szkół. Most przeszedł próby obciążeniowe o został udostępniony.

"Determinacja wojska i lokalnego samorządu, żeby przywracać normalność jest bardzo wielka"

"Widać, że życie powoli wraca na tereny zalane. Wraca do Głuchołaz i do Kotliny Kłodzkiej. Determinacja wojska i lokalnego samorządu, żeby przywracać normalność jest bardzo wielka. Bardzo za nią dziękuję"– powiedział w Głuchołazach Marcin Kierwiński, minister odpowiedzialny za koordynację działań dotyczących odbudowy obszarów dotkniętych powodzią. Most tymczasowy pozostanie w tym miejscu do czasu powstania nowego, stałego mostu. Tymczasem to oczywiście kropla w morzu potrzeb. "Robimy to, co najbardziej krytyczne […]. Robimy wszystkie rzeczy, które wymagają tego, żeby ludzie mogli wrócić do domów tam, gdzie jest to możliwe. Zapewniamy też lokale zastępcze tam, gdzie jest to niemożliwe"- powiedział w Marcin Kierwiński.

🚨 📢 MOST W GŁUCHOŁAZACH OTWARTY❗ Dziś o godzinie 9:30 oficjalnie otwarto most w miejscowości #Głuchołazy w ciągu drogi krajowej nr 40. Most został zbudowany przez 2 Pułk Inżynieryjny z Inowrocławia w ramach Operacji Feniks, której celem jest odbudowa infrastruktury… pic.twitter.com/PWyToiTFNw— Terytorialsi | Zawsze Gotowi, Zawsze Blisko! (@terytorialsi) October 25, 2024

🚨🚨BREAKING NEWSFlood disaster in Głuchołazy, Poland. It is called the worst disaster in 100 years. pic.twitter.com/xShGWVZfrY— Europe Invasion (@EuropeInvasions) September 15, 2024

