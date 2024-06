Wstrząsające odkrycie w Opolu. W parku znaleziono zwłoki mężczyzny

Dźgał 82-latka scyzorykiem. Staruszek do końca nie wypuścił z rąk saszetki z pieniędzmi

Dramatyczne doniesienia z Opola. W poniedziałek, 3 czerwca, jeden z przechodniów dokonał przerażającego odkrycia w okolicach ul. Dambonia. Na trawie w parku leżało ciało mężczyzny w średnim wieku. O sprawie natychmiast poinformowano służby, które w krótkim czasie zjawiły się w miejscu odnalezienia zwłok. Niestety, przybyły na miejsce lekarz potwierdził zgon 55-latka. Co się wydarzyło i jak doszło do śmierci mężczyzny? Na razie śledczy, którzy pracowali w okolicy, mają swoje wstępne ustalenia.

– Przeprowadzone z udziałem prokuratora oględziny oraz przesłuchania świadków zdarzenia uprawdopodobniają hipotezę, że mamy do czynienia z aktem samobójczym. W związku z czym zostanie przeprowadzone postępowanie w kierunku występku z artykułu 151 Kodeksu Karnego, to jest udzielania pomocy, bądź nakłaniania do targnięcia się na własne życie. Na ten moment brak jest informacji wskazujących na udział osób trzecich – przekazał w rozmowie z "Faktem" prokurator Stanisław Bar z Prokuratury Okręgowej w Opolu.

Jeśli jesteś w kryzysie psychicznym i potrzebujesz specjalistycznej porady, wsparcia lub innej formy pomocy, zacznij od skorzystania z jednej z poniższych infolinii pomocowych.

800 70 22 22 - Centrum Wsparcia dla Osób Dorosłych w Kryzysie Psychicznym Bezpłatnie. Całą dobę. 7 dni w tygodniu

- Centrum Wsparcia dla Osób Dorosłych w Kryzysie Psychicznym Bezpłatnie. Całą dobę. 7 dni w tygodniu 800 12 12 12 - Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka. Bezpłatnie. Całą dobę. 7 dni w tygodniu

- Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka. Bezpłatnie. Całą dobę. 7 dni w tygodniu 116 111 - Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży Bezpłatnie. Całą dobę. 7 dni w tygodniu

- Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży Bezpłatnie. Całą dobę. 7 dni w tygodniu 116 123 - Poradnia dla Osób Dorosłych w Kryzysie Emocjonalnym (Kryzysowy Telefon Zaufania). Bezpłatnie. Całą dobę. 7 dni w tygodniu

- Poradnia dla Osób Dorosłych w Kryzysie Emocjonalnym (Kryzysowy Telefon Zaufania). Bezpłatnie. Całą dobę. 7 dni w tygodniu 112 - W razie bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia. Bezpłatnie. Całą dobę. 7 dni w tygodniu

