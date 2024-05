Pijana matka wiozła w aucie 6-letnią córeczkę. Wydmuchała prawie 4,5 promila!

ZUS zabiera się za Polaków. Te osoby stracą prawo do L4

O krok od tragedii. Kompletnie pijana matka wiozła samochodem 6-letnią córeczkę. "Zataczała się i bełkotała"

Koszmarne sceny rozegrały się na drodze w jednej z miejscowości w pow. strzeleckim. W niedzielę, w Dzień Matki, policjanci otrzymali zgłoszenie od mężczyzny, który dokonał obywatelskiego zatrzymania pijanej kierującej - z tyłu, w foteliku, kobieta wiozła swoją 6-letnią córeczkę. Gdy funkcjonariusze przybyli na miejsce, pijana matka siedziała z dzieckiem na pasie zieleni w pobliżu drogi. Zgłaszający zdarzenie przyznał, że zaniepokoił go sposób poruszania się samochodu - auto jechało całą szerokością jezdni. 41-latek wykorzystał moment, gdy kobieta zatrzymała się na skrzyżowaniu - wtedy wybiegł ze swojego auta i wyjął pijanej kierującej kluczyki ze stacyjki. Z tyłu, w foteliku, siedziała 6-letnia córeczka 39-latki. Pijana matka była w tragicznym stanie - bełkotała, zataczała się i nie była w stanie utrzymać równowagi. Przybyli na miejsce policjanci natychmiast przebadali ją alkomatem. Wynik badania zszokował nawet samych mundurowych - 39-latka wydmuchała niemal 4,5 promila! W takim stanie wiozła w aucie swoje 6-letnie dziecko.

- Kobieta została zatrzymana i przewieziona do jednostki policji, gdzie po wytrzeźwieniu usłyszała zarzuty. Na szczęście małej pasażerce nic się nie stało. Dziewczynka została przekazana pod opiekę babci. Policjanci oprócz tego, że zatrzymali kobiecie prawo jazdy za kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości, skonfiskowali również jej pojazd. Teraz 39-latka odpowie za swoje skrajnie nieodpowiedzialne zachowanie przed sądem. Grozi jej do 3 lat więzienia, sądowy zakaz kierowania pojazdami oraz wysoka grzywna. W tym przypadku wzorowa reakcja i postawa obywatelska być może zapobiegła tragedii. Pamiętajmy, że nawet anonimowa informacja przekazana na telefon alarmowy bardzo często przyczynia się do zatrzymania sprawców przestępstw. Dzięki takiej postawie możemy zapobiec wielu tragediom na drogach - podkreślają policjanci ze Strzelec Opolskich.

