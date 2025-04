Wtargnął do mieszkania z siekierą i nożem! Koszmar w Namysłowie

Straszne sceny w Namysłowie. 39-latek wtargnął z siekierą do mieszkania i zaczął atakować

W wielkanocny poniedziałek, około godziny 5:00, dyżurny namysłowskiej policji otrzymał zgłoszenie o pilnej interwencji w związku z agresywnym mężczyzną, który wtargnął do mieszkania w jednej z miejscowości na terenie gminy Namysłów. Jak informuje policja, 39-letni napastnik, używając siekiery, uszkodził drzwi i dostał się do wnętrza, gdzie zaatakował 19-latka przebywającego w jednym z pokoi. „Mężczyzna, uszkadzając drzwi siekierą, wtargnął do prywatnego mieszkania, a następnie zaatakował przebywającego w jednym z pokoi 19-latka” – relacjonuje policja. 19-latek podjął próbę obrony, ale w wyniku ataku doznał ran ciętych ręki oraz poważnej rany brzucha. Napastnik zaatakował również matkę nastolatka, która próbowała pomóc synowi. Kobieta została ranna w nogę. Na miejsce natychmiast skierowano policjantów oraz zespół ratownictwa medycznego. Pokrzywdzony został przetransportowany do szpitala, gdzie udzielono mu pomocy medycznej. Jego stan jest stabilny i nie zagraża jego życiu. Ranna w udo matka nastolatka również otrzymała pomoc medyczną.

39-latek zatrzymany, trafił do aresztu. Zarzuty usiłowania zabójstwa, uszkodzenia ciała i uszkodzenia mienia

Policjanci zatrzymali 39-latka bezpośrednio po zdarzeniu. Mężczyzna został osadzony w policyjnym areszcie. Jak się okazało, zatrzymany był już wcześniej karany za pobicie i kierowanie gróźb karalnych. Zgromadzony materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie mu zarzutu usiłowania zabójstwa, uszkodzenia ciała 46-letniej kobiety oraz uszkodzenia mienia. Na wniosek Prokuratury Rejonowej w Kluczborku, sąd zastosował wobec podejrzanego środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy. Za popełnione przestępstwo grozi mu kara dożywotniego pozbawienia wolności.Sprawą zajmuje się Prokuratura Rejonowa w Kluczborku, która prowadzi śledztwo w celu wyjaśnienia wszystkich okoliczności tego brutalnego ataku.

Sonda Czy czujesz się w swojej miejscowości bezpiecznie? Tak Nie Nie mam zdania

Jak dobrze znasz Opole? Pytanie 1 z 10 Jakie było pierwsze kino w przedwojennym Opolu (na początku XX w.)? Kino Odra Kino w hotelu Forms Kino Central Lichtspiele Następne pytanie