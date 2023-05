Znów śnięte ryby w Odrze! Będzie kolejna katastrofa ekologiczna?

Znowu zatruta Odra? 150 martwych ryb znalezionych w Opolskim! Wojewoda pojawił się na miejscu i ostrzega

Zatruta Odra, śnięte ryby w Odrze i zakaz wstępu do rzeki. Ten temat nie schodził z pierwszych stron gazet latem i jesienią 2022 roku. Formułowano rozmaite hipotezy na temat tego, co właściwie się stało i co było przyczyną śmierci ogromnej ilości ryb. Ostatecznie nikt nie usłyszał zarzutów, a z raportu rządowego wynikało, że za całą sytuację odpowiada wyjątkowo silny rozkwit glonów. Z kolei Niemcy sporządzili analizy, z których wynikało, że co prawda bezpośrednio za śmierć zwierząt odpowiadają algi, jednak pośrednio można mówić o winie ludzi z powodu wzrostu zasolenia wody. Z kolei Greenpeace wskazywało na rolę ścieków w całej aferze... Od tamtej pory sprawa przycichła, ale niestety wiele wskazuje na to, że katastrofa na Odrze może się powtórzyć! Jak poinformował oficjalnie wojewoda opolski, w starorzeczu w rejonie Januszkowic odkryto kolejne zbiorowisko śniętych ryb. W sumie znaleziono 150 martwych osobników różnych gatunków.

Wojewoda opolski apeluje, by nie jeść ryb z Odry do czasu otrzymania wyników analiz

Oto oświadczenie Sławomira Kłosowskiego zamieszczone na Facebooku: "Dzisiaj [30 kwietnia - przypis redakcji] rano WCZK OUW otrzymało informację o śniętych rybach w Januszkowicach na tzw. starorzeczu Odry. Na miejsce zostały zadysponowane wszystkie niezbędne inspekcje. Na miejsce udał się również wojewoda opolski. Na miejscu stwierdzono około 150 sztuk śniętych ryb różnych gatunków i różnej wagi. Śnięte ryby znaleziono przy brzegach starorzecza na odcinku około 4 km. WIOŚ pobrał do analizy próbki wody w zakresie złotej algi, ścieków bytowych i substancji fizykochemicznych. Powiatowy lekarz weterynarii pobrał do analizy laboratoryjnej śnięte ryby. W chwili obecnej lub jutro rano odławiane będą żywe okazy do analizy laboratoryjnej laboratorium w Żabieńcu. Obecnie prowadzona jest akcja odławiania śniętych ryb, która zostanie zakończona jeszcze dzisiaj. Zebrane ryby zostaną poddane utylizacji. Wojewoda opolski zwraca się z apelem do wędkarzy wędkujących na tamtym terenie o wypuszczanie złowionych ryb i powstrzymanie się od ich konsumpcji do chwili otrzymania wyników badań laboratoryjnych ryb i wody!!!"

