Łoś huknął w mitsubishi i citroena na DK7! Są ranni, lądował śmigłowiec

Wyszła do koleżanki, do domu już nie wróciła. Trwają poszukiwania 16-letniej Oli

Brutalnie zamordował Oskarka, Adriana i Piotrka. Radosław K. nie trafi do więzienia?! Szokujące kulisy makabry w Płocku

To się nie mieści w głowie

Wypadek z udziałem łosia na DK7. Zwierzę zderzyło się z mitsubishi i citroenem

Łoś zderzył się z mitsubishi i citroenem na drodze krajowej nr 7 pod Płońskiem, co doprowadziło do poważnego wypadku. Wszystko działo się na 310. kilometrze trasy, na wysokości wsi Michałówek. W czwartek, 16 lutego, przed godz. 19, zwierzę wtargnęło najpierw na pas prowadzący w kierunku Gdańska, gdzie uderzył w nie pierwszy z pojazdów. Łoś wszedł następnie na sąsiedni pas, którym kierowcy podróżują do Warszawy, a tam zderzył się z busem marki Citroen. Dwie osoby podróżujące drugim samochodem odniosły obrażenia ciała, z czego jedna została została zabrana z miejsca wypadku śmigłowcem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. - Utrudnienia w ruchu panują na pasie drogi krajowej nr 7 w kierunku Warszawy i mogą potrwać kilka godzin - informuje komisarz Kinga Drężek-Zmysłowska, rzeczniczka Komendy Powiatowej Policji w Płońsku.

Sonda Czy miałeś kiedyś nieprzyjemne zdarzenie związane ze zwierzętami? Tak Nie