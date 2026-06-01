Potężny pożar w Płocku. Gęsty dym nad miastem widać z daleka

Pożar przy ulicy Rembielińskiego w Płocku

Hala usługowo-magazynowa, którą objął pożar, znajduje się przy ul. Rembielińskiego. Jest to budynek o powierzchni około 80 na 100 metrów, w pobliżu którego położone są podobne zabudowania, a także stacja paliw i czteropiętrowy blok mieszkalny.

- Obecnie cała hala objęta jest ogniem. Nie wiadomo na razie, co znajduje się wewnątrz tego budynku, jakie materiały są tam ewentualnie składowane. Z pożarem walczy 30 zastępów straży pożarnej - przekazał rzecznik prasowy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Płocku mł. kpt. Wojciech Pietrzak.

Dodał, że nie ma informacji o osobach poszkodowanych. - Aktualnie nie ma zagrożenia przeniesienia się ognia na sąsiednie zabudowania - podkreślił. Zaznaczył też, że po pojawieniu się ognia w hali, z przylegającej do niej w części usługowej restauracji ewakuowało się kilka osób.

Z oczywistych przyczyn służby nie ustaliły jeszcze dokładnej przyczyny wybuchu pożaru. Trudno też oszacować czas całkowitego zakończenia tej trudnej akcji.

Prawdziwą skalę żywiołu skutecznie obrazują liczne fotografie oraz nagrania wideo udostępniane przez mieszkańców na popularnych platformach społecznościowych, na których wyraźnie widać potężne kłęby dymu spowijające niebo nad płockimi zabudowaniami.

