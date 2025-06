14-latek w luksusowym aucie uciekał przed policją! Szalony pościg ulicami Poznania

To miał być spokojny patrol ulicami Poznania, ale to, co spotkało funkcjonariuszy drogówki, zaskoczyło nawet ich. Na jednej z ulic zauważyli luksusowego Mercedesa GLE, którym – jak się okazało – kierował… 14-letni chłopiec. Jak informuje Fakt.pl, nieletni nie miał zamiaru się zatrzymać i rozpoczął brawurową ucieczkę przed policją.

i Autor: Anna Kisiel/Super Express